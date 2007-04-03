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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2040204120422043>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 173
1) дно вже було пройдено
28%
49
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:20

  Kriptogedon написав:Zebra
На Куни уже с пол часа как по 18400 кто-то купил))

Молодец. Так и надо. Надеюсь, что в кредит. На долгую память так сказать
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:20

  Zebra написав:17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.

Это с каким плечом, что такой длиный(5%) стоп?
Востаннє редагувалось OptiX в Вів 17 лис, 2020 20:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:26

  Zebra написав:17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.


не будет никаких откатов до перехая. Иначе какой смысл в этом цирке? А вот после 22-24 и нальют всем страждущим по 18, 15, 14 и так далее. Ибо халява, дно. И наглядное пособие сомневающимся - цена вернеться
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 17 лис, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:28

  zРадио написав:
  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Рискнёте сейчас зашортить?

Нет, рано еще, длинная недельная свеча закончит загончик.


Похоже уже на близость завершения агонии. По крайней мере, мини-сливчик в район 16,4к уже назрел и даже перезрел

Нужно 20к для укрепления веры в туземун
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:28

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.


не будет никаких откатов до перехая. Иначе какой смысл в этом цирке? А вот после 22-24 и нальют всем страждущим по 18, 15, 14 и так далее. Ибо халява, дно.

Зебра может и прав. На перехае за 20к много станет в шорт, всех не накормишь. Сейчас уже почти все ждут 20к чтобы стать в шорт и не заходят. Вот и пролить могут раньше.
Или за 20к сделать шортсквиз на 25-30к чтобы обнулить шортистов и потом пролиться.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:32

  phantom_systems написав:Нужно 20к для укрепления веры в туземун


Только уверенный перехай. Блин, где то смотрел весной про 90% доминацию битка на рынке - думал бред. А похоже 80% вполне реально...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:41

  Kriptogedon написав:Zebra
На Куни уже с пол часа как по 18400 кто-то купил))


Кстати, превышение цены на украинских биржах - вероятный признак сильной перекупленности. Чистильщики обуви, массажистки, таксисты, бизнес-тренеры, работники Макдональдса, наследники бабушкиных хрущей и клиенты Манивэо выстраиваются в очередь, чтобы обналичить прибыли представителей "smart money" :mrgreen:

Впрочем, пока уровней декабря 2017-го эти дисбалансы не достигли, когда стоимость биткона достигала 630 тыс грн
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:49

  OptiX написав:
  Zebra написав:17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.

Это с каким плечом, что такой длиный(5%) стоп?

плече получается 0.5х примерно
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я не знаю насколько профи трейдеры на Битфинекс в целом по отношению к другим биржам, но судя по табличке, то большинство трейдеров сейчас в жирном плюсе, а значит фиксация рано или поздно начнется.

Если я правильно понимаю их английский смысл, то UNREALIZED PROFIT может означать незакрытые позиции.

https://leaderboard.bitfinex.com/plu_di ... GLOBAL:USD
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 17 лис, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:59

zРадио
не было такого, 550К была макс цена
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