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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2040204120422043

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 173
1) дно вже було пройдено
28%
49
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:03

  spacemachine написав:zРадио
не было такого, 550К была макс цена


Посмотрите на exmo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:06

zРадио
посмотрел, 584к
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:30

  Zebra написав:Я не знаю насколько профи трейдеры на Битфинекс в целом по отношению к другим биржам, но судя по табличке, то большинство трейдеров сейчас в жирном плюсе, а значит фиксация рано или поздно начнется.

Если я правильно понимаю их английский смысл, то UNREALIZED PROFIT может означать незакрытые позиции.

https://leaderboard.bitfinex.com/plu_di ... GLOBAL:USD


UNREALIZED PROFIT - UNREALIZED PNL - это прибыльность или убыточность(со знаком минус).При открытой позиции не реализованная. при закрытой реализованная, на фьючерсах.Мне там давно надоело, а КХ любил очень.табличка отражает 50 наибольших значений, что ни о чём в сумме не говорит.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:37

Недавно писал, что чем больше веры в разворот, тем дальше забросят цену.Смотрю на график и балдею.Наверное месяц назад сложно было представить. что дойдём так быстро.Что дойдём когда либо было очень вероятно, но уже почти у хая.Пока все шорты продырявили с обратной стороны.На этом и едем.ну с битком всё как бы ясно.Точнее коррекция если будет. не должна быть сильной - 23-38.А вот с альтами интересно.Многие считают. что не за горами альтсезон.Старички потихоньку тянутся за битком.А дефай растут как только биток откатывается.Такое наблюдение.Но рост у них не детский.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:39

  lrs7719 написав:
  phantom_systems написав:Нужно 20к для укрепления веры в туземун


Только уверенный перехай. Блин, где то смотрел весной про 90% доминацию битка на рынке - думал бред. А похоже 80% вполне реально...

По доминации сопротивление 67,38 - 68,16 и 70,79.Вот от какого то из них скорее разворот и альтсезон.Ждёмс...Для солидного роста альтов достаточно падение доминации на 2-3%.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:52

Капитализация биткойна обновила максимум сегодня.Цена ниже хая. но монет уже больше. итого рекорд.Я не пойму почему многие не видят хайпа не меньшего. чем в 2017 году.По мне он ещё больше.Многие не видят новых денег в рынке.Наверное потому. что смотрят на свой кошелёк и соседа.А институционалы гребут биток и не только.и суммы очень внушительные.это и есть новые деньги.майнеры увеличили кратно продажу битков. несмотря на это идёт выкуп.
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  #<1 ... 2040204120422043
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