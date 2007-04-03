Посмотрите на exmo
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:03
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:30
UNREALIZED PROFIT - UNREALIZED PNL - это прибыльность или убыточность(со знаком минус).При открытой позиции не реализованная. при закрытой реализованная, на фьючерсах.Мне там давно надоело, а КХ любил очень.табличка отражает 50 наибольших значений, что ни о чём в сумме не говорит.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:37
Недавно писал, что чем больше веры в разворот, тем дальше забросят цену.Смотрю на график и балдею.Наверное месяц назад сложно было представить. что дойдём так быстро.Что дойдём когда либо было очень вероятно, но уже почти у хая.Пока все шорты продырявили с обратной стороны.На этом и едем.ну с битком всё как бы ясно.Точнее коррекция если будет. не должна быть сильной - 23-38.А вот с альтами интересно.Многие считают. что не за горами альтсезон.Старички потихоньку тянутся за битком.А дефай растут как только биток откатывается.Такое наблюдение.Но рост у них не детский.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:39
По доминации сопротивление 67,38 - 68,16 и 70,79.Вот от какого то из них скорее разворот и альтсезон.Ждёмс...Для солидного роста альтов достаточно падение доминации на 2-3%.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:52
Капитализация биткойна обновила максимум сегодня.Цена ниже хая. но монет уже больше. итого рекорд.Я не пойму почему многие не видят хайпа не меньшего. чем в 2017 году.По мне он ещё больше.Многие не видят новых денег в рынке.Наверное потому. что смотрят на свой кошелёк и соседа.А институционалы гребут биток и не только.и суммы очень внушительные.это и есть новые деньги.майнеры увеличили кратно продажу битков. несмотря на это идёт выкуп.
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