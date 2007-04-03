Посмотрите на exmo
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:03
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:30
UNREALIZED PROFIT - UNREALIZED PNL - это прибыльность или убыточность(со знаком минус).При открытой позиции не реализованная. при закрытой реализованная, на фьючерсах.Мне там давно надоело, а КХ любил очень.табличка отражает 50 наибольших значений, что ни о чём в сумме не говорит.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:37
Недавно писал, что чем больше веры в разворот, тем дальше забросят цену.Смотрю на график и балдею.Наверное месяц назад сложно было представить. что дойдём так быстро.Что дойдём когда либо было очень вероятно, но уже почти у хая.Пока все шорты продырявили с обратной стороны.На этом и едем.ну с битком всё как бы ясно.Точнее коррекция если будет. не должна быть сильной - 23-38.А вот с альтами интересно.Многие считают. что не за горами альтсезон.Старички потихоньку тянутся за битком.А дефай растут как только биток откатывается.Такое наблюдение.Но рост у них не детский.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:39
По доминации сопротивление 67,38 - 68,16 и 70,79.Вот от какого то из них скорее разворот и альтсезон.Ждёмс...Для солидного роста альтов достаточно падение доминации на 2-3%.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:52
Капитализация биткойна обновила максимум сегодня.Цена ниже хая. но монет уже больше. итого рекорд.Я не пойму почему многие не видят хайпа не меньшего. чем в 2017 году.По мне он ещё больше.Многие не видят новых денег в рынке.Наверное потому. что смотрят на свой кошелёк и соседа.А институционалы гребут биток и не только.и суммы очень внушительные.это и есть новые деньги.майнеры увеличили кратно продажу битков. несмотря на это идёт выкуп.
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:17
Вот это спорно. Майнеры с середины 2018-го на голодном пайке - себестоимость добычи все это время остается немногим меньше цен реализации. Так что биткоинов в загашнике у них нет - разве что добытые на ранних этапах (2010-2016), но эти монетки редко когда приходят в движение. Рост цены битка фундаментален - тут вопросов нет. Но вот скорость роста последнего месяца, еще и на фоне отсутствия откатов говорит о сильном ситуативном перегреве
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:23
Вариант с боковиком у 70 не рассматриваешь? Все должно иметь логику - текущий рост имеет логику перераспределения рынка в пользу новых монет. В этом случаи объясним и рост дефаев на откате битка. Ты же читал что Илья писал по альтсезону? Ну и вертикальный рост при падающих транзакциях - это такое себе... Но я не хейтю - просто сижу на заборе, желания лезть в эту кашу нет. И ещё не забывай что фонда на исторических хаях, а дополнительные драйверы роста, скажем так не просматриваются. Когда будет пакет поддержки ковида - неизвестно. А локаут - совсем не исключен. Более того, налоговые послабления для корпораций могут свернуть и даже наоборот - усилить давление. Пока 1 января далеко, но как знать...
И ещё неизвестно как отреагирует новая администрация на актив с триллионой капой, который по факту вне юрисдикции. Вопрос не праздный, сам признавал. Так что для вертикального роста причин не так уж и много вообще-то. С другой стороны мы ж не CZ. Для мелкой спекуляции прокатились и норм.
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:44
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