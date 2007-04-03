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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 10:03
OptiX написав: Zebra написав:
17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.
Тейк стоял? Чутка пролились, хоть и мало от твоей точки входа...
Нет, тейк на 14200 и стоп 18800
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Zebra
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:15
Zebra написав: OptiX написав: Zebra написав:
17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.
Тейк стоял? Чутка пролились, хоть и мало от твоей точки входа...
Нет, тейк на 14200 и стоп 18800
ИМХО - рано. Должны сходить на хороший перехай. Что б 15т. казалось халявой и бросовой ценой. Стрижка ж происходит не на максимумах, а когда влетают на падающих ножах. "Рост параболический, падение будет болезненным и многие потеряют депозиты"(с) . Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю?
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lrs7719
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:30
lrs7719 написав:
Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю?
Потому что сейчас на рынке вертолетные доллары с Уолл-стритт, им альты не интересны.
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Zebra
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