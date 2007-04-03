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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2041204220432044

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:03

  OptiX написав:
  Zebra написав:17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.

Тейк стоял? Чутка пролились, хоть и мало от твоей точки входа...

Нет, тейк на 14200 и стоп 18800
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:15

  Zebra написав:
  OptiX написав:
  Zebra написав:17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.

Тейк стоял? Чутка пролились, хоть и мало от твоей точки входа...

Нет, тейк на 14200 и стоп 18800


ИМХО - рано. Должны сходить на хороший перехай. Что б 15т. казалось халявой и бросовой ценой. Стрижка ж происходит не на максимумах, а когда влетают на падающих ножах. "Рост параболический, падение будет болезненным и многие потеряют депозиты"(с) . Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:30

  lrs7719 написав:Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю?

Потому что сейчас на рынке вертолетные доллары с Уолл-стритт, им альты не интересны.
Zebra
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  #<1 ... 2041204220432044
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