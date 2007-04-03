Zebra написав:17805 шорт на пол котлеты, чтоп 18800 - кто не рискует, тот не пьет шампусика. Есть риски пойти дальше, есть шансы и откатиться.
Тейк стоял? Чутка пролились, хоть и мало от твоей точки входа...
Нет, тейк на 14200 и стоп 18800
ИМХО - рано. Должны сходить на хороший перехай. Что б 15т. казалось халявой и бросовой ценой. Стрижка ж происходит не на максимумах, а когда влетают на падающих ножах. "Рост параболический, падение будет болезненным и многие потеряют депозиты"(с) . Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю?
Кучинелли написав:майнеры увеличили кратно продажу битков. несмотря на это идёт выкуп.
Вот это спорно. Майнеры с середины 2018-го на голодном пайке - себестоимость добычи все это время остается немногим меньше цен реализации. Так что биткоинов в загашнике у них нет - разве что добытые на ранних этапах (2010-2016), но эти монетки редко когда приходят в движение. Рост цены битка фундаментален - тут вопросов нет. Но вот скорость роста последнего месяца, еще и на фоне отсутствия откатов говорит о сильном ситуативном перегреве
Аналитик Вилли Ву подчеркнул, что майнеры в течение последней недели продавали в час гораздо больше монет, чем месяц назад — 328 BTC против 11 BTC. Таким образом, цена уверенно растет несмотря на усилившееся давление со стороны медведей.
Since #Bitcoin was at $11.4k a month ago, miners have been selling an average 11 BTC per hr at exchanges.
In comparison 214 BTC per hr has been scooped off exchanges. This is net flows of buyers over sellers.
Кучинелли написав:По доминации сопротивление 67,38 - 68,16 и 70,79.Вот от какого то из них скорее разворот и альтсезон.Ждёмс...Для солидного роста альтов достаточно падение доминации на 2-3%.
Вариант с боковиком у 70 не рассматриваешь? Все должно иметь логику - текущий рост имеет логику перераспределения рынка в пользу новых монет. В этом случаи объясним и рост дефаев на откате битка. Ты же читал что Илья писал по альтсезону? Ну и вертикальный рост при падающих транзакциях - это такое себе... Но я не хейтю - просто сижу на заборе, желания лезть в эту кашу нет. И ещё не забывай что фонда на исторических хаях, а дополнительные драйверы роста, скажем так не просматриваются. Когда будет пакет поддержки ковида - неизвестно. А локаут - совсем не исключен. Более того, налоговые послабления для корпораций могут свернуть и даже наоборот - усилить давление. Пока 1 января далеко, но как знать... И ещё неизвестно как отреагирует новая администрация на актив с триллионой капой, который по факту вне юрисдикции. Вопрос не праздный, сам признавал. Так что для вертикального роста причин не так уж и много вообще-то. С другой стороны мы ж не CZ. Для мелкой спекуляции прокатились и норм.
Время показало, что когда нужно биток не корелирует с фондой.Альты могут запросто пойти против движения битка, если ММ это будет нужно.Этого действительно никто не знает.Если опираться на то. что известно. то это не прекращающиеся покупки биткоина инвесторами всех мастей.вывод пока только из этого. остальное можно только фантазировать.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 18 лис, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719 написав:Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю?
А что, свисток уже был.Биток идёт вверх, какой перелив может быть.Перелив - это когда биток остановится и даже может чуток падать.Т е флет, собственно.Я ж говорю, биток своими рывками не даёт развиваться цене альтов.
Dr_English написав:Zebra При вялом движении вверх, по отношению к BTC ETH постоянно падает в течение двух месяцев. Т.е. BTC как инвестиция выгоднее, чем ETH.
Это уже завершающие движения, иксов больше ни то, ни другое не сделает.
почему BTC и ETH не сделают иксов ?
Потому что рынок криптовалют несмотря на всю сказочность, не может стоить триллионов долларов без вливаний центробанков, как они это делают для поддержки своих фондовых рынков.
Мы уже находимся на исходе. Я точно вам говорю, 99% моих наблюдений на таблицой лидеров на Битфинексе - нереализованные убытки и прибыль трейдов там были примерно равны, сейчас же дикий перекос из за FOMO. Когда начнется фиксация, полетит все к чертовой матери. Не первый раз.
Zebra написав:Потому что рынок криптовалют несмотря на всю сказочность, не может стоить триллионов долларов без вливаний центробанков, как они это делают для поддержки своих фондовых рынков.
Мы уже находимся на исходе. Я точно вам говорю, 99% моих наблюдений на таблицой лидеров на Битфинексе - нереализованные убытки и прибыль трейдов там были примерно равны, сейчас же дикий перекос из за FOMO. Когда начнется фиксация, полетит все к чертовой матери. Не первый раз.
Полетит, да. Но биткоин продолжит оставаться в среднесрочном дефиците при текущих размерах инфляции и спроса. Вероятность того, что нынешнее ралли - это лишь разогрев ралли следующего года, высокая. Верхняя граница ценового канала биткоина через год будет находиться выше 100к долларов.
И для создания триллионной капы не нужны триллионы. В 2017-м для создания капы сегодняшнего уровня хватило 1 млрд тезера