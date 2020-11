Додано: Сер 18 лис, 2020 12:49

zРадио написав: Кучинелли написав: майнеры увеличили кратно продажу битков. несмотря на это идёт выкуп. майнеры увеличили кратно продажу битков. несмотря на это идёт выкуп.



Вот это спорно. Майнеры с середины 2018-го на голодном пайке - себестоимость добычи все это время остается немногим меньше цен реализации. Так что биткоинов в загашнике у них нет - разве что добытые на ранних этапах (2010-2016), но эти монетки редко когда приходят в движение. Рост цены битка фундаментален - тут вопросов нет. Но вот скорость роста последнего месяца, еще и на фоне отсутствия откатов говорит о сильном ситуативном перегреве Вот это спорно. Майнеры с середины 2018-го на голодном пайке - себестоимость добычи все это время остается немногим меньше цен реализации. Так что биткоинов в загашнике у них нет - разве что добытые на ранних этапах (2010-2016), но эти монетки редко когда приходят в движение. Рост цены битка фундаментален - тут вопросов нет. Но вот скорость роста последнего месяца, еще и на фоне отсутствия откатов говорит о сильном ситуативном перегреве

Аналитик Вилли Ву подчеркнул, что майнеры в течение последней недели продавали в час гораздо больше монет, чем месяц назад — 328 BTC против 11 BTC. Таким образом, цена уверенно растет несмотря на усилившееся давление со стороны медведей.Since #Bitcoin was at $11.4k a month ago, miners have been selling an average 11 BTC per hr at exchanges.In comparison 214 BTC per hr has been scooped off exchanges. This is net flows of buyers over sellers.This week’s average is 328 BTC per hr.(@glassnode data)— Willy Woo (@woonomic) November 17, 2020