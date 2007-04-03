lrs7719 написав:

Кучинелли написав: По доминации сопротивление 67,38 - 68,16 и 70,79.Вот от какого то из них скорее разворот и альтсезон.Ждёмс...Для солидного роста альтов достаточно падение доминации на 2-3%. По доминации сопротивление 67,38 - 68,16 и 70,79.Вот от какого то из них скорее разворот и альтсезон.Ждёмс...Для солидного роста альтов достаточно падение доминации на 2-3%.

Вариант с боковиком у 70 не рассматриваешь? Все должно иметь логику - текущий рост имеет логику перераспределения рынка в пользу новых монет. В этом случаи объясним и рост дефаев на откате битка. Ты же читал что Илья писал по альтсезону? Ну и вертикальный рост при падающих транзакциях - это такое себе... Но я не хейтю - просто сижу на заборе, желания лезть в эту кашу нет. И ещё не забывай что фонда на исторических хаях, а дополнительные драйверы роста, скажем так не просматриваются. Когда будет пакет поддержки ковида - неизвестно. А локаут - совсем не исключен. Более того, налоговые послабления для корпораций могут свернуть и даже наоборот - усилить давление. Пока 1 января далеко, но как знать...И ещё неизвестно как отреагирует новая администрация на актив с триллионой капой, который по факту вне юрисдикции. Вопрос не праздный, сам признавал. Так что для вертикального роста причин не так уж и много вообще-то. С другой стороны мы ж не CZ. Для мелкой спекуляции прокатились и норм.