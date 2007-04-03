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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2042204320442045

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:20

  zРадио написав:И для создания триллионной капы не нужны триллионы. В 2017-м для создания капы сегодняшнего уровня хватило 1 млрд тезера

Ну это понятно. Для разогрева фондовых рынков, тоже 30-40 трлн никто не вливал.

Но 100к за биток - это фантастика в следующем году, всему есть предел, даже 50к это 1 трлн капитализации - не будет.

Я думаю биток нарисует двойную вершину в районе 20к и подет на коррекцию до 14200.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:32

  greenozon написав:
  Zebra написав:Потому что рынок криптовалют несмотря на всю сказочность, не может стоить триллионов долларов без вливаний центробанков, как они это делают для поддержки своих фондовых рынков.


ще й як може
хто не вірить - получит дулю з маком :)

багато хто не вірив, що біток іде на 20к, і навіть у цьому році, а я доводив, що на 10к-12к було накопичення - так і вийшло
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:21

  Zebra написав:Но 100к за биток - это фантастика в следующем году, всему есть предел, даже 50к это 1 трлн капитализации - не будет.


Если мягкая политика ФРС продолжится, то вполне может быть 50-70к с перехаем на 100к+. Но если коронакризис пойдет по разрушительному сценарию, то вернемся в район 10к
zРадио
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