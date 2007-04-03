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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:20
zРадио написав:
И для создания триллионной капы не нужны триллионы. В 2017-м для создания капы сегодняшнего уровня хватило 1 млрд тезера
Ну это понятно. Для разогрева фондовых рынков, тоже 30-40 трлн никто не вливал.
Но 100к за биток - это фантастика в следующем году, всему есть предел, даже 50к это 1 трлн капитализации - не будет.
Я думаю биток нарисует двойную вершину в районе 20к и подет на коррекцию до 14200.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:32
greenozon написав: Zebra написав:
Потому что рынок криптовалют несмотря на всю сказочность, не может стоить триллионов долларов без вливаний центробанков, как они это делают для поддержки своих фондовых рынков.
ще й як може
хто не вірить - получит дулю з маком
багато хто не вірив, що біток іде на 20к, і навіть у цьому році, а я доводив, що на 10к-12к було накопичення - так і вийшло
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:21
Zebra написав:
Но 100к за биток - это фантастика в следующем году, всему есть предел, даже 50к это 1 трлн капитализации - не будет.
Если мягкая политика ФРС продолжится, то вполне может быть 50-70к с перехаем на 100к+. Но если коронакризис пойдет по разрушительному сценарию, то вернемся в район 10к
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Додано: Сер 18 лис, 2020 19:12
Халвинг зека состоялся
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