Додано: Сер 18 лис, 2020 23:30

lrs7719 написав: Кучинелли написав: Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю? Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю?



По альтам повторюсь - выбор очень сложен и непредсказуем.расти будет и растёт очень не всё подряд.На рисунке дефай много.Вот, никакой биток не сравнится. хоть казалось бы он прёт на всю.Но это мелочи...По сравнению с ростом всего за ноябрь месяц ] По альтам повторюсь - выбор очень сложен и непредсказуем.расти будет и растёт очень не всё подряд.На рисунке дефай много.Вот, никакой биток не сравнится. хоть казалось бы он прёт на всю.Но это мелочи...По сравнению с ростом всего за ноябрь месяц ]

Рисково в них. Влез в августе в lend, как то желание отбило. Профитно но... Ну и опять же ты пишешь за ноябрь, но в октябре тот же aave - сходило с 57 до 25, а потом уже к 71. Такое себе развлечение. Хотя вот суши - может быть по 15-20 центов взял бы. И crv по 30 центов. Все было б хорошо если б не биток. Не будет он на максимумах флетовать. Вон Арья Старк покупает биток и 900 тыс голосует за это... Кто там ещё подтянется?[/quote]Из 900 больше половины были противКогда брать когда продавать каждый решает сам.При битке 3200 тоже были мнение и 1800 и 15000.Это всё философия.Но факт остался фактом - есть иксы непосредственно сейчас.ПС мне реально понравилась твоя мысль о том, что ММ задирает цену максимально вверх, начинает продавать малыми объёмами и потом на снижении, когда толпа думает что очень подешевело, распродаёт по ещё выгодной цене остальное.Потом цена идёт в пол и начинается медленный набор обратно, ну или скам.ПС2 с дефаями примерно так и было.Теперь очень интересно кто из них и до какой отметки вынырнет назад.Теоретически по ТА даже в худшем случае коррекция от падения хотя бы 0,382 даст по многим монетам от дна 5-7Х.