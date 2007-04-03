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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:20
zРадио написав:
И для создания триллионной капы не нужны триллионы. В 2017-м для создания капы сегодняшнего уровня хватило 1 млрд тезера
Ну это понятно. Для разогрева фондовых рынков, тоже 30-40 трлн никто не вливал.
Но 100к за биток - это фантастика в следующем году, всему есть предел, даже 50к это 1 трлн капитализации - не будет.
Я думаю биток нарисует двойную вершину в районе 20к и подет на коррекцию до 14200.
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Zebra
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:32
greenozon написав: Zebra написав:
Потому что рынок криптовалют несмотря на всю сказочность, не может стоить триллионов долларов без вливаний центробанков, как они это делают для поддержки своих фондовых рынков.
ще й як може
хто не вірить - получит дулю з маком
багато хто не вірив, що біток іде на 20к, і навіть у цьому році, а я доводив, що на 10к-12к було накопичення - так і вийшло
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Zebra
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:21
Zebra написав:
Но 100к за биток - это фантастика в следующем году, всему есть предел, даже 50к это 1 трлн капитализации - не будет.
Если мягкая политика ФРС продолжится, то вполне может быть 50-70к с перехаем на 100к+. Но если коронакризис пойдет по разрушительному сценарию, то вернемся в район 10к
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Додано: Сер 18 лис, 2020 19:12
Халвинг зека состоялся
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phantom_systems
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Кучинелли
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:29
Доброго времени суток, кто что думает по ЕТС в связи с предстоящим урезанием DAG?
По идее сложность добычи должна существенно вырасти после предстоящего форка, ну и есть надежда что цена возрастет.
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Diablo1977
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:40
Кучинелли написав: lrs7719 написав:
Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю?
По альтам повторюсь - выбор очень сложен и непредсказуем.расти будет и растёт очень не всё подряд.На рисунке дефай много.Вот, никакой биток не сравнится. хоть казалось бы он прёт на всю.Но это мелочи...По сравнению с ростом всего за ноябрь месяц ]
Рисково в них. Влез в августе в lend, как то желание отбило. Профитно но... Ну и опять же ты пишешь за ноябрь, но в октябре тот же aave - сходило с 57 до 25, а потом уже к 71. Такое себе развлечение. Хотя вот суши - может быть по 15-20 центов взял бы. И crv по 30 центов. Все было б хорошо если б не биток. Не будет он на максимумах флетовать. Вон Арья Старк покупает биток и 900 тыс голосует за это... Кто там ещё подтянется?
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lrs7719
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:50
Zebra написав:
багато хто не вірив, що біток іде на 20к, і навіть у цьому році, а я доводив, що на 10к-12к було накопичення - так і вийшло
Я не верил-признаю..Логически то что произошло сейчас,объяснить трудно.Я уже писал почему-не буду повторяться.Цена на альткоины-прекрасный показатель и лакмус всего рынка в целом,по сравнению с 2017. Вы Зебра как считаете,альты из первой десятки-двадцатки,максимумы 2018-2020 нарисуют,или уже все состоялось?? За цены 2017 даже не спрашиваю-этого однозначно не будет.
zРадио написав:
Если мягкая политика ФРС продолжится, то вполне может быть 50-70к с перехаем на 100к+. Но если коронакризис пойдет по разрушительному сценарию, то вернемся в район 10к
Да куда еще мягче?? При этом длб.. рыжем,напечатали уже 20%+ баксов от общей массы.Может еще бумаги туалетной из баксов наделать??
phantom_systems написав:
Халвинг зека состоялся
А ЗЭКу-пох...Он как всегда в свободном падении
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osafly
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Додано: Сер 18 лис, 2020 23:25
osafly написав:
Вы Зебра как считаете,альты из первой десятки-двадцатки,максимумы 2018-2020 нарисуют,или уже все состоялось??
Рипл на 40 центов должен сходить, эфир на 500-600, лайт на 90-110 баксов.
EOS может еще потрогать 3 бакса, а может выстрелить и утонуть. Остальное мне мало интересно.
Лично я в шорте по битку и лонге по лайту.
Мнение, что биткоин пойдет на перехай, и даже 100к я считаю ошибочным, потому что деньги битка сейчас уходят в основном в деривативы - тот же бинанс на фьючерсах объемы торгов им в 5-6 раз больше, чем на споте.
А деривативы - это просто ставки, это не покупка биткоина. Там достаточно держать тезер, как залог.
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Zebra
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Додано: Сер 18 лис, 2020 23:30
lrs7719 написав: Кучинелли написав:
Кстати никакого перелива в альты пока не наблюдаю. Может невнимательно смотрю?
По альтам повторюсь - выбор очень сложен и непредсказуем.расти будет и растёт очень не всё подряд.На рисунке дефай много.Вот, никакой биток не сравнится. хоть казалось бы он прёт на всю.Но это мелочи...По сравнению с ростом всего за ноябрь месяц ]
Рисково в них. Влез в августе в lend, как то желание отбило. Профитно но... Ну и опять же ты пишешь за ноябрь, но в октябре тот же aave - сходило с 57 до 25, а потом уже к 71. Такое себе развлечение. Хотя вот суши - может быть по 15-20 центов взял бы. И crv по 30 центов. Все было б хорошо если б не биток. Не будет он на максимумах флетовать. Вон Арья Старк покупает биток и 900 тыс голосует за это... Кто там ещё подтянется?[/quote]
Из 900 больше половины были против
Когда брать когда продавать каждый решает сам.При битке 3200 тоже были мнение и 1800 и 15000.
Это всё философия.Но факт остался фактом - есть иксы непосредственно сейчас.
ПС мне реально понравилась твоя мысль о том, что ММ задирает цену максимально вверх, начинает продавать малыми объёмами и потом на снижении, когда толпа думает что очень подешевело, распродаёт по ещё выгодной цене остальное.Потом цена идёт в пол и начинается медленный набор обратно, ну или скам.
ПС2 с дефаями примерно так и было.Теперь очень интересно кто из них и до какой отметки вынырнет назад.Теоретически по ТА даже в худшем случае коррекция от падения хотя бы 0,382 даст по многим монетам от дна 5-7Х.
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Кучинелли
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