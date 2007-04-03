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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 23:32
osafly написав:
А ЗЭКу-пох...Он как всегда в свободном падении
Считаю, что биток мешает остальным проектам.Всё внимание и деньги на него, ну почти всё.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 23:34
osafly написав:
Да куда еще мягче?? При этом длб.. рыжем,напечатали уже 20%+ баксов от общей массы.Может еще бумаги туалетной из баксов наделать??
Пауэлл собирается продолжать )) Но посмотрим, сохранит ли стул под собой. А если нет, то кто следующий, и с какими идеями. На повышении ставки с фонды и крипты шерсть будет за километр лететь, как осенью 2018-го. Правда, пока потребительский сектор и производство в ауте, ужесточать денежную политику убийственно, иначе будет Great Depression 2.0
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Додано: Чет 19 лис, 2020 01:24
Кучинелли написав: osafly написав:
А ЗЭКу-пох...Он как всегда в свободном падении
Считаю, что биток мешает остальным проектам.Всё внимание и деньги на него, ну почти всё.
Это да, но ему самому мешают дефаи, забирая в себя ликвидность. Бутериум благодаря им и стэйблам держится, иначе утонул бы как классик. Всему своё время, топовые альты ещё обновят максимумы этого года.
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