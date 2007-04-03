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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2043204420452046

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:А ЗЭКу-пох...Он как всегда в свободном падении

Считаю, что биток мешает остальным проектам.Всё внимание и деньги на него, ну почти всё.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:34

  osafly написав:Да куда еще мягче?? При этом длб.. рыжем,напечатали уже 20%+ баксов от общей массы.Может еще бумаги туалетной из баксов наделать??


Пауэлл собирается продолжать )) Но посмотрим, сохранит ли стул под собой. А если нет, то кто следующий, и с какими идеями. На повышении ставки с фонды и крипты шерсть будет за километр лететь, как осенью 2018-го. Правда, пока потребительский сектор и производство в ауте, ужесточать денежную политику убийственно, иначе будет Great Depression 2.0
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 01:24

  Кучинелли написав:
  osafly написав:А ЗЭКу-пох...Он как всегда в свободном падении

Считаю, что биток мешает остальным проектам.Всё внимание и деньги на него, ну почти всё.

Это да, но ему самому мешают дефаи, забирая в себя ликвидность. Бутериум благодаря им и стэйблам держится, иначе утонул бы как классик. Всему своё время, топовые альты ещё обновят максимумы этого года.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:47

  Кучинелли написав:


Из 900 больше половины были против :)
Когда брать когда продавать каждый решает сам.При битке 3200 тоже были мнение и 1800 и 15000.
Это всё философия.Но факт остался фактом - есть иксы непосредственно сейчас.
ПС мне реально понравилась твоя мысль о том, что ММ задирает цену максимально вверх, начинает продавать малыми объёмами и потом на снижении, когда толпа думает что очень подешевело, распродаёт по ещё выгодной цене остальное.Потом цена идёт в пол и начинается медленный набор обратно, ну или скам.
ПС2 с дефаями примерно так и было.Теперь очень интересно кто из них и до какой отметки вынырнет назад.Теоретически по ТА даже в худшем случае коррекция от падения хотя бы 0,382 даст по многим монетам от дна 5-7Х.


Это один из сценариев. Ещё вариант - опуститься до тех же 11-12 и пофлетовать. Можно конечно и ниже завалиться. Почему нет? Рынка - нет, есть доминирующий актив который сосредоточен в хез чьих руках. Можно вести куда хочешь. Но вот в скам - уже не верю. Активов с такой капой и такой динамикой роста - не так уж и много... Ну и всё таки это технологический продукт. С недостатками, проблемами роста, но...
По факту ж сейчас в любом активе - стрёмно. Непонятно, что будет с экономикой (вакцина - это хорошо, но как скоро она даст массовый иммунитет то?) Непонятно, что там с тем Байденом будет и кто будет "десницей короля" и что она будет делать. Фурса вот пишет в открытом посте - "Да, Трамп снизил налоги для корпораций. Что они сделали с освободившимся кешем? Пошли на фондовый рынок и скупили свои акции.Такое себе достижение. Надувание пузыря." Думаю те кто прийдут с Байденом и имеют откровенно левые взгляды тем более это видят. Будут ли они дальше продолжать тренд последних лет? Неизвестно. Вертолётные деньги - это фигня, как прилетели так и улетели. Ну до года эффект, в течении которого разлетаются по долговым бумагам. А вот фискальные стимулы - это серьёзнее, это как минимум года на три.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На месте китов,логично было бы зафлетить на пару недель в диапазоне 17.5-18.5К не спеша раздавая всем страждущим,народ уже поверил в 20К и в возможный перехай.Следовательно,будут наверное брать.А после флета,мгновенно бы сходил на 0.5 уровень..Вот было бы шороху...Отскок на один уровень-короткий флэт и снова педаль в пол.Надеюсь так и будет.Альтам нужно хоть немного вырасти,иначи им будет писта!
osafly
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