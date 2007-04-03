Считаю, что биток мешает остальным проектам.Всё внимание и деньги на него, ну почти всё.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 23:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 18 лис, 2020 23:34
Пауэлл собирается продолжать )) Но посмотрим, сохранит ли стул под собой. А если нет, то кто следующий, и с какими идеями. На повышении ставки с фонды и крипты шерсть будет за километр лететь, как осенью 2018-го. Правда, пока потребительский сектор и производство в ауте, ужесточать денежную политику убийственно, иначе будет Great Depression 2.0
Додано: Чет 19 лис, 2020 01:24
Это да, но ему самому мешают дефаи, забирая в себя ликвидность. Бутериум благодаря им и стэйблам держится, иначе утонул бы как классик. Всему своё время, топовые альты ещё обновят максимумы этого года.
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:47
Это один из сценариев. Ещё вариант - опуститься до тех же 11-12 и пофлетовать. Можно конечно и ниже завалиться. Почему нет? Рынка - нет, есть доминирующий актив который сосредоточен в хез чьих руках. Можно вести куда хочешь. Но вот в скам - уже не верю. Активов с такой капой и такой динамикой роста - не так уж и много... Ну и всё таки это технологический продукт. С недостатками, проблемами роста, но...
По факту ж сейчас в любом активе - стрёмно. Непонятно, что будет с экономикой (вакцина - это хорошо, но как скоро она даст массовый иммунитет то?) Непонятно, что там с тем Байденом будет и кто будет "десницей короля" и что она будет делать. Фурса вот пишет в открытом посте - "Да, Трамп снизил налоги для корпораций. Что они сделали с освободившимся кешем? Пошли на фондовый рынок и скупили свои акции.Такое себе достижение. Надувание пузыря." Думаю те кто прийдут с Байденом и имеют откровенно левые взгляды тем более это видят. Будут ли они дальше продолжать тренд последних лет? Неизвестно. Вертолётные деньги - это фигня, как прилетели так и улетели. Ну до года эффект, в течении которого разлетаются по долговым бумагам. А вот фискальные стимулы - это серьёзнее, это как минимум года на три.
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На месте китов,логично было бы зафлетить на пару недель в диапазоне 17.5-18.5К не спеша раздавая всем страждущим,народ уже поверил в 20К и в возможный перехай.Следовательно,будут наверное брать.А после флета,мгновенно бы сходил на 0.5 уровень..Вот было бы шороху...Отскок на один уровень-короткий флэт и снова педаль в пол.Надеюсь так и будет.Альтам нужно хоть немного вырасти,иначи им будет писта!
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