Додано: Чет 19 лис, 2020 10:47

Кучинелли написав:





Из 900 больше половины были против

Когда брать когда продавать каждый решает сам.При битке 3200 тоже были мнение и 1800 и 15000.

Это всё философия.Но факт остался фактом - есть иксы непосредственно сейчас.

ПС мне реально понравилась твоя мысль о том, что ММ задирает цену максимально вверх, начинает продавать малыми объёмами и потом на снижении, когда толпа думает что очень подешевело, распродаёт по ещё выгодной цене остальное.Потом цена идёт в пол и начинается медленный набор обратно, ну или скам.

ПС2 с дефаями примерно так и было.Теперь очень интересно кто из них и до какой отметки вынырнет назад.Теоретически по ТА даже в худшем случае коррекция от падения хотя бы 0,382 даст по многим монетам от дна 5-7Х. Из 900 больше половины были противКогда брать когда продавать каждый решает сам.При битке 3200 тоже были мнение и 1800 и 15000.Это всё философия.Но факт остался фактом - есть иксы непосредственно сейчас.ПС мне реально понравилась твоя мысль о том, что ММ задирает цену максимально вверх, начинает продавать малыми объёмами и потом на снижении, когда толпа думает что очень подешевело, распродаёт по ещё выгодной цене остальное.Потом цена идёт в пол и начинается медленный набор обратно, ну или скам.ПС2 с дефаями примерно так и было.Теперь очень интересно кто из них и до какой отметки вынырнет назад.Теоретически по ТА даже в худшем случае коррекция от падения хотя бы 0,382 даст по многим монетам от дна 5-7Х.

Это один из сценариев. Ещё вариант - опуститься до тех же 11-12 и пофлетовать. Можно конечно и ниже завалиться. Почему нет? Рынка - нет, есть доминирующий актив который сосредоточен в хез чьих руках. Можно вести куда хочешь. Но вот в скам - уже не верю. Активов с такой капой и такой динамикой роста - не так уж и много... Ну и всё таки это технологический продукт. С недостатками, проблемами роста, но...По факту ж сейчас в любом активе - стрёмно. Непонятно, что будет с экономикой (вакцина - это хорошо, но как скоро она даст массовый иммунитет то?) Непонятно, что там с тем Байденом будет и кто будет "десницей короля" и что она будет делать. Фурса вот пишет в открытом посте - "Да, Трамп снизил налоги для корпораций. Что они сделали с освободившимся кешем? Пошли на фондовый рынок и скупили свои акции.Такое себе достижение. Надувание пузыря." Думаю те кто прийдут с Байденом и имеют откровенно левые взгляды тем более это видят. Будут ли они дальше продолжать тренд последних лет? Неизвестно. Вертолётные деньги - это фигня, как прилетели так и улетели. Ну до года эффект, в течении которого разлетаются по долговым бумагам. А вот фискальные стимулы - это серьёзнее, это как минимум года на три.