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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2044204520462047

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:33

  OptiX написав:
  Zebra написав:Эфир $500 взят, как я и предсказывал.

шорт по нему пока что не берешь? По битку еще держишь?

да, биток держу, по эфиру буду от 550 набирать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:47

Ну самое время начинать делать исторический перехай и закрепиться выше 20к. И вот там можно и пофлетить. Тогда и в самом деле 16-17к будет сладкой ценой. А 14к просто рождественским подарком.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну давай биткоин потрогай 19к, подразни меня, стоп я убрал.
Zebra
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  #<1 ... 2044204520462047
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