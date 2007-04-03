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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:33
OptiX написав: Zebra написав:
Эфир $500 взят, как я и предсказывал.
шорт по нему пока что не берешь? По битку еще держишь?
да, биток держу, по эфиру буду от 550 набирать.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:47
Ну самое время начинать делать исторический перехай и закрепиться выше 20к. И вот там можно и пофлетить. Тогда и в самом деле 16-17к будет сладкой ценой. А 14к просто рождественским подарком.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:43
Ну давай биткоин потрогай 19к, подразни меня, стоп я убрал.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:53
Постхалвинговый период 2016-го - похоже на текущую ситуацию? Единственная ремарка - перехай оказался локальным, а коррекция короткой. И все это было лишь разогревом к 2017-му
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