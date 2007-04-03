Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:27

Очень я сомневаюсь в убирании стопа на сумму в полкотлеты(штук 25).Ведь сквиз вверх на пару штук и полкотлеты кушает другой.Ликвидация называется.Итого третий шорт в убыток.Стоп сбит, если он был.Убыток в 2500 лучше. чем в 25.Кстати, ничего личного, просто констатация.Сам люблю рисковать и не всегда угадываю.

ПС недавняя хронология.Наши умнейшие блогеры трейдеры облажались не лучше

- Илья шортил от 12

- Хамаха от 13

- Армен от 14

- Григорий Романов всё продал по 15

- ДоуДжонс от 16+

К чему я это.Собственно почти вертикальный рост на дневке говорит о том. что падение не за горами.В любую минуту или секунду.Но оно не происходит пока.И причина скорее всего перечисленный список.Получается. что большинство трейдеров вышли в фиат и ждут низкую цену для набора.ММ в лице бирж это прекрасно видит и не даёт.Сколько это протянется никто не знает.Сегодня большинство монет зелёные...