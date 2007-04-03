Очень я сомневаюсь в убирании стопа на сумму в полкотлеты(штук 25).Ведь сквиз вверх на пару штук и полкотлеты кушает другой.Ликвидация называется.Итого третий шорт в убыток.Стоп сбит, если он был.Убыток в 2500 лучше. чем в 25.Кстати, ничего личного, просто констатация.Сам люблю рисковать и не всегда угадываю. ПС недавняя хронология.Наши умнейшие блогеры трейдеры облажались не лучше - Илья шортил от 12 - Хамаха от 13 - Армен от 14 - Григорий Романов всё продал по 15 - ДоуДжонс от 16+ К чему я это.Собственно почти вертикальный рост на дневке говорит о том. что падение не за горами.В любую минуту или секунду.Но оно не происходит пока.И причина скорее всего перечисленный список.Получается. что большинство трейдеров вышли в фиат и ждут низкую цену для набора.ММ в лице бирж это прекрасно видит и не даёт.Сколько это протянется никто не знает.Сегодня большинство монет зелёные...
Кучинелли написав:Очень я сомневаюсь в убирании стопа на сумму в полкотлеты(штук 25).Ведь сквиз вверх на пару штук и полкотлеты кушает другой.Ликвидация называется.Итого третий шорт в убыток.Стоп сбит, если он был.Убыток в 2500 лучше. чем в 25.Кстати, ничего личного, просто констатация.Сам люблю рисковать и не всегда угадываю. ПС недавняя хронология.Наши умнейшие блогеры трейдеры облажались не лучше - Илья шортил от 12 - Хамаха от 13 - Армен от 14 - Григорий Романов всё продал по 15 - ДоуДжонс от 16+ К чему я это.Собственно почти вертикальный рост на дневке говорит о том. что падение не за горами.В любую минуту или секунду.Но оно не происходит пока.И причина скорее всего перечисленный список.Получается. что большинство трейдеров вышли в фиат и ждут низкую цену для набора.ММ в лице бирж это прекрасно видит и не даёт.Сколько это протянется никто не знает.Сегодня большинство монет зелёные...
Привет. Насчёт трейдеров - они годами держатся на рынке и пережили очень сложные два года. Это я конкретно за доу Джонса. А это дорогого стоит. Текущий рост - вертикальный, ни с ТА ни с фундаментом он ничего общего не имеет. И кстати читал метрику по блокчейну? Закупа как в предыдущих случаях не было. Остаются биржи. Согласен, что шортить сейчас очень нездоровое занятие. Тянуть до текущего и не сделать перехая - не логично. То что зелёное сегодня - это отлично, но что будет завтра? Какое соотношение риск-прибыль сейчас? Ничего нового не добавлю - надо раздать на уровнях 14-16к. Для этого надо затащить на 22-25к
За мои позиции в этом месяце не стоит переживать. 10% набранной котлеты по лайту превратились в +8,2% к котлете Третий шорт битка составляет ~ -2.5% котлеты на моменте. Перед этим шорт от 15750 и закрытие по 14850 принесло ~ +3% неделю назад. Второй шорт был закрыт в безубыток.