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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2044204520462047

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:33

  OptiX написав:
  Zebra написав:Эфир $500 взят, как я и предсказывал.

шорт по нему пока что не берешь? По битку еще держишь?

да, биток держу, по эфиру буду от 550 набирать.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:47

Ну самое время начинать делать исторический перехай и закрепиться выше 20к. И вот там можно и пофлетить. Тогда и в самом деле 16-17к будет сладкой ценой. А 14к просто рождественским подарком.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну давай биткоин потрогай 19к, подразни меня, стоп я убрал.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:53

Постхалвинговый период 2016-го - похоже на текущую ситуацию? Единственная ремарка - перехай оказался локальным, а коррекция короткой. И все это было лишь разогревом к 2017-му

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:54

  Zebra написав:Ну давай биткоин потрогай 19к, подразни меня, стоп я убрал.

Стоп хорошо что убрал, его как раз и потрогали. 19к похоже ночью китайцы потрогают. Думаю пока еще "большого" слива не будет. будут идти за 20к без коррекций скорей.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:27

  OptiX написав:
  Zebra написав:Ну давай биткоин потрогай 19к, подразни меня, стоп я убрал.

Стоп хорошо что убрал, его как раз и потрогали. 19к похоже ночью китайцы потрогают. Думаю пока еще "большого" слива не будет. будут идти за 20к без коррекций скорей.

Мне лайткоин неплохо компенсирует хедж. Уже 84!! А набирал его 46,45,44 лесенкой.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:27

Очень я сомневаюсь в убирании стопа на сумму в полкотлеты(штук 25).Ведь сквиз вверх на пару штук и полкотлеты кушает другой.Ликвидация называется.Итого третий шорт в убыток.Стоп сбит, если он был.Убыток в 2500 лучше. чем в 25.Кстати, ничего личного, просто констатация.Сам люблю рисковать и не всегда угадываю.
ПС недавняя хронология.Наши умнейшие блогеры трейдеры облажались не лучше
- Илья шортил от 12
- Хамаха от 13
- Армен от 14
- Григорий Романов всё продал по 15
- ДоуДжонс от 16+
К чему я это.Собственно почти вертикальный рост на дневке говорит о том. что падение не за горами.В любую минуту или секунду.Но оно не происходит пока.И причина скорее всего перечисленный список.Получается. что большинство трейдеров вышли в фиат и ждут низкую цену для набора.ММ в лице бирж это прекрасно видит и не даёт.Сколько это протянется никто не знает.Сегодня большинство монет зелёные...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:05

  Кучинелли написав:Очень я сомневаюсь в убирании стопа на сумму в полкотлеты(штук 25).Ведь сквиз вверх на пару штук и полкотлеты кушает другой.Ликвидация называется.Итого третий шорт в убыток.Стоп сбит, если он был.Убыток в 2500 лучше. чем в 25.Кстати, ничего личного, просто констатация.Сам люблю рисковать и не всегда угадываю.
ПС недавняя хронология.Наши умнейшие блогеры трейдеры облажались не лучше
- Илья шортил от 12
- Хамаха от 13
- Армен от 14
- Григорий Романов всё продал по 15
- ДоуДжонс от 16+
К чему я это.Собственно почти вертикальный рост на дневке говорит о том. что падение не за горами.В любую минуту или секунду.Но оно не происходит пока.И причина скорее всего перечисленный список.Получается. что большинство трейдеров вышли в фиат и ждут низкую цену для набора.ММ в лице бирж это прекрасно видит и не даёт.Сколько это протянется никто не знает.Сегодня большинство монет зелёные...


Привет. Насчёт трейдеров - они годами держатся на рынке и пережили очень сложные два года. Это я конкретно за доу Джонса. А это дорогого стоит. Текущий рост - вертикальный, ни с ТА ни с фундаментом он ничего общего не имеет. И кстати читал метрику по блокчейну? Закупа как в предыдущих случаях не было. Остаются биржи. Согласен, что шортить сейчас очень нездоровое занятие. Тянуть до текущего и не сделать перехая - не логично. То что зелёное сегодня - это отлично, но что будет завтра? Какое соотношение риск-прибыль сейчас?
Ничего нового не добавлю - надо раздать на уровнях 14-16к. Для этого надо затащить на 22-25к
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

За мои позиции в этом месяце не стоит переживать.
10% набранной котлеты по лайту превратились в +8,2% к котлете
Третий шорт битка составляет ~ -2.5% котлеты на моменте.
Перед этим шорт от 15750 и закрытие по 14850 принесло ~ +3% неделю назад.
Второй шорт был закрыт в безубыток.
Zebra
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