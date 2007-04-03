да, биток держу, по эфиру буду от 550 набирать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:33
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:47
Ну самое время начинать делать исторический перехай и закрепиться выше 20к. И вот там можно и пофлетить. Тогда и в самом деле 16-17к будет сладкой ценой. А 14к просто рождественским подарком.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну давай биткоин потрогай 19к, подразни меня, стоп я убрал.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:53
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:54
Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:27
Мне лайткоин неплохо компенсирует хедж. Уже 84!! А набирал его 46,45,44 лесенкой.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:27
Очень я сомневаюсь в убирании стопа на сумму в полкотлеты(штук 25).Ведь сквиз вверх на пару штук и полкотлеты кушает другой.Ликвидация называется.Итого третий шорт в убыток.Стоп сбит, если он был.Убыток в 2500 лучше. чем в 25.Кстати, ничего личного, просто констатация.Сам люблю рисковать и не всегда угадываю.
ПС недавняя хронология.Наши умнейшие блогеры трейдеры облажались не лучше
- Илья шортил от 12
- Хамаха от 13
- Армен от 14
- Григорий Романов всё продал по 15
- ДоуДжонс от 16+
К чему я это.Собственно почти вертикальный рост на дневке говорит о том. что падение не за горами.В любую минуту или секунду.Но оно не происходит пока.И причина скорее всего перечисленный список.Получается. что большинство трейдеров вышли в фиат и ждут низкую цену для набора.ММ в лице бирж это прекрасно видит и не даёт.Сколько это протянется никто не знает.Сегодня большинство монет зелёные...
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:05
Привет. Насчёт трейдеров - они годами держатся на рынке и пережили очень сложные два года. Это я конкретно за доу Джонса. А это дорогого стоит. Текущий рост - вертикальный, ни с ТА ни с фундаментом он ничего общего не имеет. И кстати читал метрику по блокчейну? Закупа как в предыдущих случаях не было. Остаются биржи. Согласен, что шортить сейчас очень нездоровое занятие. Тянуть до текущего и не сделать перехая - не логично. То что зелёное сегодня - это отлично, но что будет завтра? Какое соотношение риск-прибыль сейчас?
Ничего нового не добавлю - надо раздать на уровнях 14-16к. Для этого надо затащить на 22-25к
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
За мои позиции в этом месяце не стоит переживать.
10% набранной котлеты по лайту превратились в +8,2% к котлете
Третий шорт битка составляет ~ -2.5% котлеты на моменте.
Перед этим шорт от 15750 и закрытие по 14850 принесло ~ +3% неделю назад.
Второй шорт был закрыт в безубыток.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Привет.Из перечисленных некоторые пережили в торговле и свыше 10 лет.ДДжонс, Армен.Это я пережил 3,5 года в крипте с марта 2017, учиться ещё и учиться мне.Хотя многое и понять успел, и заплатил за это.С перечисленными всё просто.Они спать ложатся в долларе. поэтому при росте у них трабл.Трейдер и хомяк разные существа.Хотя у Армена есть инвест портфель, кот не торгуется.Я прочёл десятки идей по краткосроку - 85% за падение, 10% за перехай, 5% боковик.Если представить боковик достаточно широко 16-20. то я тоже за такой вариант.Выход за эти уровни я буду считать движением.Риск-прибыль - вот, главная причина для расчётливого трейдера. чтобы не заходить сейчас в лонг.но не забываем. что ММ мыслит как мы, а делает наоборот.
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