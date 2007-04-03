Кстати, твой выбор Лайта гораздо удачнее , чем топы типа кеши и зека.Если биток ещё подержится. то реально сотку возьмёт.
ПС ссору прекратили.Бывает, что крипторынок не выдерживает наших бурных эмоций, тогда приходится их остаток заносить сюда
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:40
Кстати, твой выбор Лайта гораздо удачнее , чем топы типа кеши и зека.Если биток ещё подержится. то реально сотку возьмёт.
ПС ссору прекратили.Бывает, что крипторынок не выдерживает наших бурных эмоций, тогда приходится их остаток заносить сюда
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:45
Уважаемые, подскажите, какие акции растет если растет биток?
Nvidia - пока не растут.
ранее росла.
Майнеры перестают майнить? и курс улетит в 300к?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:46
каким форексом работаете? какой биржей?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:54
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:56
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:03
1) есть графики, где из бирж выводят деньги чтобы не торговать, а инвеситировать на прямую, скупать биток. Это сигнал? Разве, нет?
2) халвинг забрал много дохода майнеров. Майнить смысла нету. Майнеры не будут майнить и биток пойдет на вверх, так как дефицит монет... после 50, будут майнить
Даю сто-проценточку
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:53
Хамаха вообще сказочный длб... Он шортил не от 13,а от 11 вроде и всех в шорт зазывал на примерно тех уровнях,на акциях в том числе топил за шорт.Его то экстазом накрывает,то полгода уже долбит о падении.Я его смотреть вообще перестал,только коменты читать под видео..для развлечения. Доу Джонс кто такой?? Скиньте кто нибудь ссыль прямую на ютуб,бо в поиске всякая хрень по типу индекса вылазит..Спасибо.
Зараз переглядають цей форум: komp, lapay, safonovstanislav, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|