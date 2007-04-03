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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2045204620472048

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:40

  Zebra написав:За мои позиции в этом месяце не стоит переживать.
10% набранной котлеты по лайту превратились в +8,2% к котлете
Третий шорт битка составляет ~ -2.5% котлеты на моменте.
Перед этим шорт от 15750 и закрытие по 14850 принесло ~ +3% неделю назад.
Второй шорт был закрыт в безубыток.


Кстати, твой выбор Лайта гораздо удачнее , чем топы типа кеши и зека.Если биток ещё подержится. то реально сотку возьмёт.
ПС ссору прекратили.Бывает, что крипторынок не выдерживает наших бурных эмоций, тогда приходится их остаток заносить сюда :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:44

Опять про героев доходности
Большинство монет я не знаю.Зображення
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:45

Уважаемые, подскажите, какие акции растет если растет биток?

Nvidia - пока не растут.
ранее росла.

Майнеры перестают майнить? и курс улетит в 300к?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:46

  Zebra написав:За мои позиции в этом месяце не стоит переживать.
10% набранной котлеты по лайту превратились в +8,2% к котлете
Третий шорт битка составляет ~ -2.5% котлеты на моменте.
Перед этим шорт от 15750 и закрытие по 14850 принесло ~ +3% неделю назад.
Второй шорт был закрыт в безубыток.


каким форексом работаете? какой биржей?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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2
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:54

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:За мои позиции в этом месяце не стоит переживать.
10% набранной котлеты по лайту превратились в +8,2% к котлете
Третий шорт битка составляет ~ -2.5% котлеты на моменте.
Перед этим шорт от 15750 и закрытие по 14850 принесло ~ +3% неделю назад.
Второй шорт был закрыт в безубыток.


каким форексом работаете? какой биржей?

Bitfinex, Kuna
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:56

  proftpd66 написав:Майнеры перестают майнить? и курс улетит в 300к?

Биток на 300к не улетит, уже скоро его развернет. Как только пассажиров на Луну затарят.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:03

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Майнеры перестают майнить? и курс улетит в 300к?

Биток на 300к не улетит, уже скоро его развернет. Как только пассажиров на Луну затарят.


1) есть графики, где из бирж выводят деньги чтобы не торговать, а инвеситировать на прямую, скупать биток. Это сигнал? Разве, нет?

2) халвинг забрал много дохода майнеров. Майнить смысла нету. Майнеры не будут майнить и биток пойдет на вверх, так как дефицит монет... после 50, будут майнить

Даю сто-проценточку :)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:41

Кучинелли Новая волна скама. ICO-2020
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:53

  Кучинелли написав:- Илья шортил от 12
- Хамаха от 13
- Армен от 14
- Григорий Романов всё продал по 15
- ДоуДжонс от 16+


Хамаха вообще сказочный длб... Он шортил не от 13,а от 11 вроде и всех в шорт зазывал на примерно тех уровнях,на акциях в том числе топил за шорт.Его то экстазом накрывает,то полгода уже долбит о падении.Я его смотреть вообще перестал,только коменты читать под видео..для развлечения. Доу Джонс кто такой?? Скиньте кто нибудь ссыль прямую на ютуб,бо в поиске всякая хрень по типу индекса вылазит..Спасибо.
osafly
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