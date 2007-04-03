Zebra написав:За мои позиции в этом месяце не стоит переживать. 10% набранной котлеты по лайту превратились в +8,2% к котлете Третий шорт битка составляет ~ -2.5% котлеты на моменте. Перед этим шорт от 15750 и закрытие по 14850 принесло ~ +3% неделю назад. Второй шорт был закрыт в безубыток.
Кстати, твой выбор Лайта гораздо удачнее , чем топы типа кеши и зека.Если биток ещё подержится. то реально сотку возьмёт. ПС ссору прекратили.Бывает, что крипторынок не выдерживает наших бурных эмоций, тогда приходится их остаток заносить сюда
Zebra написав:За мои позиции в этом месяце не стоит переживать. 10% набранной котлеты по лайту превратились в +8,2% к котлете Третий шорт битка составляет ~ -2.5% котлеты на моменте. Перед этим шорт от 15750 и закрытие по 14850 принесло ~ +3% неделю назад. Второй шорт был закрыт в безубыток.
каким форексом работаете? какой биржей?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Zebra написав:За мои позиции в этом месяце не стоит переживать. 10% набранной котлеты по лайту превратились в +8,2% к котлете Третий шорт битка составляет ~ -2.5% котлеты на моменте. Перед этим шорт от 15750 и закрытие по 14850 принесло ~ +3% неделю назад. Второй шорт был закрыт в безубыток.
Кучинелли написав:- Илья шортил от 12 - Хамаха от 13 - Армен от 14 - Григорий Романов всё продал по 15 - ДоуДжонс от 16+
Хамаха вообще сказочный длб... Он шортил не от 13,а от 11 вроде и всех в шорт зазывал на примерно тех уровнях,на акциях в том числе топил за шорт.Его то экстазом накрывает,то полгода уже долбит о падении.Я его смотреть вообще перестал,только коменты читать под видео..для развлечения. Доу Джонс кто такой?? Скиньте кто нибудь ссыль прямую на ютуб,бо в поиске всякая хрень по типу индекса вылазит..Спасибо.