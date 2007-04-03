Кучинелли написав:- Илья шортил от 12 - Хамаха от 13 - Армен от 14 - Григорий Романов всё продал по 15 - ДоуДжонс от 16+
Хамаха вообще сказочный длб... Он шортил не от 13,а от 11 вроде и всех в шорт зазывал на примерно тех уровнях,на акциях в том числе топил за шорт.Его то экстазом накрывает,то полгода уже долбит о падении.Я его смотреть вообще перестал,только коменты читать под видео..для развлечения. Доу Джонс кто такой?? Скиньте кто нибудь ссыль прямую на ютуб,бо в поиске всякая хрень по типу индекса вылазит..Спасибо.
Я давно ютуб не смотрю.Там больше красочности. эмоцианальности, трёпа.Больше телега и ТВ. ДоуДжонс честно никого не оставляет равнодушным при внимательном ознакомлении с его материалами.Но у него свой очень осторожный безрисковый стиль.Но и разбор графиков на высоте.Хотя и ошибается. но признаёт это и не высокомерит. https://t.me/dowjones_crypto
Кучинелли написав:Я давно ютуб не смотрю.Там больше красочности. эмоцианальности, трёпа.Больше телега и ТВ. ДоуДжонс честно никого не оставляет равнодушным при внимательном ознакомлении с его материалами.Но у него свой очень осторожный безрисковый стиль.Но и разбор графиков на высоте.Хотя и ошибается. но признаёт это и не высокомерит. https://t.me/dowjones_crypto
Спасибо за ссылку.Поглядим,что за парень.А то уже сколько слышу здесь,реально интересно.