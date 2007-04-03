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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2046204720482049

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:12

  osafly написав:
  Кучинелли написав:- Илья шортил от 12
- Хамаха от 13
- Армен от 14
- Григорий Романов всё продал по 15
- ДоуДжонс от 16+


Хамаха вообще сказочный длб... Он шортил не от 13,а от 11 вроде и всех в шорт зазывал на примерно тех уровнях,на акциях в том числе топил за шорт.Его то экстазом накрывает,то полгода уже долбит о падении.Я его смотреть вообще перестал,только коменты читать под видео..для развлечения. Доу Джонс кто такой?? Скиньте кто нибудь ссыль прямую на ютуб,бо в поиске всякая хрень по типу индекса вылазит..Спасибо.


Я давно ютуб не смотрю.Там больше красочности. эмоцианальности, трёпа.Больше телега и ТВ.
ДоуДжонс честно никого не оставляет равнодушным при внимательном ознакомлении с его материалами.Но у него свой очень осторожный безрисковый стиль.Но и разбор графиков на высоте.Хотя и ошибается. но признаёт это и не высокомерит.
https://t.me/dowjones_crypto
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  proftpd66 написав:Это сигнал? Разве, нет?


сигнали тут рідко але дуже мітко подає один ПАН,
мова про так звані "сигнальні транзакції"
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:39

  Кучинелли написав:Я давно ютуб не смотрю.Там больше красочности. эмоцианальности, трёпа.Больше телега и ТВ.
ДоуДжонс честно никого не оставляет равнодушным при внимательном ознакомлении с его материалами.Но у него свой очень осторожный безрисковый стиль.Но и разбор графиков на высоте.Хотя и ошибается. но признаёт это и не высокомерит.
https://t.me/dowjones_crypto


Спасибо за ссылку.Поглядим,что за парень.А то уже сколько слышу здесь,реально интересно.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рипл наконец то оторвался за несколько лет от земли.Какие прогнозы,до скольки рост можно ожидать? Имею неуемное желание продать это недоразумение.0.47- 0.5 должен потрогать??
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:21

  osafly написав:Рипл наконец то оторвался за несколько лет от земли.Какие прогнозы,до скольки рост можно ожидать? Имею неуемное желание продать это недоразумение.0.47- 0.5 должен потрогать??

Мой прогноз был, что биток 20к = рипл 40 центов.

Дальше туманно все.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас хомячки, получив от институционалов вертолетные деньги продав им свои битки, теоретически могут пампить любую монету в разы.
Zebra
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