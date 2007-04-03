Кучинелли написав:- Илья шортил от 12 - Хамаха от 13 - Армен от 14 - Григорий Романов всё продал по 15 - ДоуДжонс от 16+
Хамаха вообще сказочный длб... Он шортил не от 13,а от 11 вроде и всех в шорт зазывал на примерно тех уровнях,на акциях в том числе топил за шорт.Его то экстазом накрывает,то полгода уже долбит о падении.Я его смотреть вообще перестал,только коменты читать под видео..для развлечения. Доу Джонс кто такой?? Скиньте кто нибудь ссыль прямую на ютуб,бо в поиске всякая хрень по типу индекса вылазит..Спасибо.
Я давно ютуб не смотрю.Там больше красочности. эмоцианальности, трёпа.Больше телега и ТВ. ДоуДжонс честно никого не оставляет равнодушным при внимательном ознакомлении с его материалами.Но у него свой очень осторожный безрисковый стиль.Но и разбор графиков на высоте.Хотя и ошибается. но признаёт это и не высокомерит. https://t.me/dowjones_crypto
Кучинелли написав:Я давно ютуб не смотрю.Там больше красочности. эмоцианальности, трёпа.Больше телега и ТВ. ДоуДжонс честно никого не оставляет равнодушным при внимательном ознакомлении с его материалами.Но у него свой очень осторожный безрисковый стиль.Но и разбор графиков на высоте.Хотя и ошибается. но признаёт это и не высокомерит. https://t.me/dowjones_crypto
Спасибо за ссылку.Поглядим,что за парень.А то уже сколько слышу здесь,реально интересно.
как будет дешеветь, если не будет монет?? майнеры перестанут майнить биток, переключатся на другую крипту, и начнут майнить только после 50к+
Всмысле не будет монет? Убыточные майнеры отключаются от сети, остаются майнить те, у кого дешевле электроэнергия и новее оборудование.
Полностью согласен. Битмайну нужно продавать новое оборудование, что бы люди избиавились от старых и брали более энергоэффективные. Так же и с эфиром..вполне можно его просадить хорошо с новыми энергоэффектиаными картами от нвидиа. Кстати кефир уже 524, хз откуда шортить...
как будет дешеветь, если не будет монет?? майнеры перестанут майнить биток, переключатся на другую крипту, и начнут майнить только после 50к+
Всмысле не будет монет? Убыточные майнеры отключаются от сети, остаются майнить те, у кого дешевле электроэнергия и новее оборудование.
Полностью согласен. Битмайну нужно продавать новое оборудование, что бы люди избиавились от старых и брали более энергоэффективные. Так же и с эфиром..вполне можно его просадить хорошо с новыми энергоэффектиаными картами от нвидиа. Кстати кефир уже 524, хз откуда шортить...
Что такое халвинг Вы знаете? уменьшается вознаграждение для майнера. Зачем майнить если смысла нету?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.