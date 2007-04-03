OptiX, proftpd66
друзья, правда, как обычно, посередине. И энергоэффективность майнингового оборудования растет, и хэшрейт тоже. Первое работает на майнеров, второе - против (каждого конкретного, поскольку возрастает количество искателей монет, которых не становится больше, а с каждым халвингом - все меньше).
Довольно свежий (середина октября) расчет себестоимости майнинга выглядит так.
Итого, без учета амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 3393 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 4524 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 5565 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 6786 долларов.
С учетом амортизации майнеров без накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 9441 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10096 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 11613 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 12834 долларов.
С учетом амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 10006 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10661 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 12178 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 13399 долларов.Криптовалюты , рынок криптовалют