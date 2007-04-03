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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2047204820492050

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:33

proftpd66
Халвинг проходит раз в 4 года по битку... за 4года прогресс не стоит на месте и оборудование для майнинга становится как минимум в эти же 2 раза энергоэффективней. Можете проверить... Да и вообще это не проблема, стоимсоть электричества везде разная во всем мире. Уверен что и при 3к где то да будет выгодно майнить...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:40

OptiX, proftpd66

друзья, правда, как обычно, посередине. И энергоэффективность майнингового оборудования растет, и хэшрейт тоже. Первое работает на майнеров, второе - против (каждого конкретного, поскольку возрастает количество искателей монет, которых не становится больше, а с каждым халвингом - все меньше).

Довольно свежий (середина октября) расчет себестоимости майнинга выглядит так.

Итого, без учета амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 3393 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 4524 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 5565 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 6786 долларов.

С учетом амортизации майнеров без накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 9441 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10096 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 11613 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 12834 долларов.

С учетом амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра:
- при стоимости э/э $0,03 кВтч - 10006 долларов;
- при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10661 долларов;
- при стоимости э/э $0,05 кВтч - 12178 долларов;
- при стоимости э/э $0,06 кВтч - 13399 долларов.

Криптовалюты , рынок криптовалют
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что то так все ускорилось,просто капец..На глазах пухнет..Дед фдэтует по маленьку.Он падать вообще собирается или нет?? 7 подряд недельная зеленая свеча.Пора бы и честь знать.То же самое было после мартовского обвала до конца апреля-ровно 7 свечей.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:06

  osafly написав:Что то так все ускорилось,просто капец..На глазах пухнет..Дед фдэтует по маленьку.Он падать вообще собирается или нет?? 7 подряд недельная зеленая свеча.Пора бы и честь знать.То же самое было после мартовского обвала до конца апреля-ровно 7 свечей.

Будет, дайте сначала хомячатину затарить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:20

  Zebra написав:
  osafly написав:Что то так все ускорилось,просто капец..На глазах пухнет..Дед фдэтует по маленьку.Он падать вообще собирается или нет?? 7 подряд недельная зеленая свеча.Пора бы и честь знать.То же самое было после мартовского обвала до конца апреля-ровно 7 свечей.

Будет, дайте сначала хомячатину затарить.

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J
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:55

  J написав:
  Zebra написав:
  osafly написав:Что то так все ускорилось,просто капец..На глазах пухнет..Дед фдэтует по маленьку.Он падать вообще собирается или нет?? 7 подряд недельная зеленая свеча.Пора бы и честь знать.То же самое было после мартовского обвала до конца апреля-ровно 7 свечей.

Будет, дайте сначала хомячатину затарить.

Зображення

Был такой фонд SPDR Gold Trust, в 2010-2011 годах затарил всех желающих инвесторов золотом, которые потом 10 лет в просадке сидели, пока фондовый рынок в 4-5 раз вырос.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:12

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J
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:19

J плохо видно картинку


должно рвануть на 150к?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:27

Zebra Не передумал шортить кефир от 550?
ЗЫ: Сегодня какой то дикий булран...
OptiX
 
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