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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2048204920502051

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Друзья во крипте, а что с рипплой случилось? На чем это она вдруг так выросла?
Мне, конечно, выгодно - я все еще держу это г0вно, но хотелось бы понимать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:49

airmax78
Просто так (с)
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:02

airmax78
раз в год и палка стреляет...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:05

  airmax78 написав:
  OptiX написав:proftpd66
Халвинг проходит раз в 4 года по битку... за 4года прогресс не стоит на месте и оборудование для майнинга становится как минимум в эти же 2 раза энергоэффективней. Можете проверить... Да и вообще это не проблема, стоимсоть электричества везде разная во всем мире. Уверен что и при 3к где то да будет выгодно майнить...

На Южноукраинской АЭС. Втихаря.


Часто майнят и в убыток.Майнить это не значит сразу продать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:08

  airmax78 написав:Друзья во крипте, а что с рипплой случилось? На чем это она вдруг так выросла?
Мне, конечно, выгодно - я все еще держу это г0вно, но хотелось бы понимать.

Есть такое предположение, что крипторынок вошёл в фазу длительного роста.Вырастет усё, на разную величину и в разное время.Возможно.Цикличность.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:20

Кучинелли
А рост начиная с декабря 19года, если не считать пролив 18марта (из-за фонды по сути) разве это не длительно? почти год...
OptiX
 
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