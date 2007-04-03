|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:13
Друзья во крипте, а что с рипплой случилось? На чем это она вдруг так выросла?
Мне, конечно, выгодно - я все еще держу это г0вно, но хотелось бы понимать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36653
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4366 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:49
airmax78
Просто так (с)
-
ryabchenko2
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 02.04.13
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:02
airmax78
раз в год и палка стреляет...
-
OptiX
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 13.09.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:05
airmax78 написав: OptiX написав:proftpd66
Халвинг проходит раз в 4 года по битку... за 4года прогресс не стоит на месте и оборудование для майнинга становится как минимум в эти же 2 раза энергоэффективней. Можете проверить... Да и вообще это не проблема, стоимсоть электричества везде разная во всем мире. Уверен что и при 3к где то да будет выгодно майнить...
На Южноукраинской АЭС. Втихаря.
Часто майнят и в убыток.Майнить это не значит сразу продать.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 537
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:08
airmax78 написав:
Друзья во крипте, а что с рипплой случилось? На чем это она вдруг так выросла?
Мне, конечно, выгодно - я все еще держу это г0вно, но хотелось бы понимать.
Есть такое предположение, что крипторынок вошёл в фазу длительного роста.Вырастет усё, на разную величину и в разное время.Возможно.Цикличность.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 537
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:20
Кучинелли
А рост начиная с декабря 19года, если не считать пролив 18марта (из-за фонды по сути) разве это не длительно? почти год...
-
OptiX
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 13.09.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|68181
|194400452
|
|
|7288
|1679751
|
П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ
|
|38
|49890
|
|