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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:13
Друзья во крипте, а что с рипплой случилось? На чем это она вдруг так выросла?
Мне, конечно, выгодно - я все еще держу это г0вно, но хотелось бы понимать.
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airmax78
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Додано: Суб 21 лис, 2020 19:49
airmax78
Просто так (с)
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ryabchenko2
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:02
airmax78
раз в год и палка стреляет...
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OptiX
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:05
airmax78 написав: OptiX написав:proftpd66
Халвинг проходит раз в 4 года по битку... за 4года прогресс не стоит на месте и оборудование для майнинга становится как минимум в эти же 2 раза энергоэффективней. Можете проверить... Да и вообще это не проблема, стоимсоть электричества везде разная во всем мире. Уверен что и при 3к где то да будет выгодно майнить...
На Южноукраинской АЭС. Втихаря.
Часто майнят и в убыток.Майнить это не значит сразу продать.
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Кучинелли
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:08
airmax78 написав:
Друзья во крипте, а что с рипплой случилось? На чем это она вдруг так выросла?
Мне, конечно, выгодно - я все еще держу это г0вно, но хотелось бы понимать.
Есть такое предположение, что крипторынок вошёл в фазу длительного роста.Вырастет усё, на разную величину и в разное время.Возможно.Цикличность.
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Кучинелли
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:20
Кучинелли
А рост начиная с декабря 19года, если не считать пролив 18марта (из-за фонды по сути) разве это не длительно? почти год...
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OptiX
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:36
OptiX написав:Zebra
Не передумал шортить кефир от 550?
ЗЫ: Сегодня какой то дикий булран...
После 550 буду шортить.
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Zebra
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Додано: Суб 21 лис, 2020 22:46
Zebra написав: OptiX написав:Zebra
Не передумал шортить кефир от 550?
ЗЫ: Сегодня какой то дикий булран...
После 550 буду шортить.
Ждете падения по рынку??Или просто коррекцию?? Альта выборочно может повторить максимумы 2017г,как думаете??
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osafly
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Додано: Суб 21 лис, 2020 23:07
osafly написав: Zebra написав: OptiX написав:Zebra
Не передумал шортить кефир от 550?
ЗЫ: Сегодня какой то дикий булран...
После 550 буду шортить.
Ждете падения по рынку??Или просто коррекцию?? Альта повторит максимумы 2017г,как думаете??
Нет, не повторит. Шорт-сквиз по альтам я вижу на деньги институциональных инвесторов, которые из битка перелились в альты.
Фиксанулся только что по лайту по 85.
Остался шорт битка, там коррекция просится.
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Zebra
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Додано: Суб 21 лис, 2020 23:18
OptiX написав:Кучинелли
А рост начиная с декабря 19года, если не считать пролив 18марта (из-за фонды по сути) разве это не длительно? почти год...
Это у битка минимум был в 2019, а у остальных...
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Кучинелли
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