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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2049205020512052

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 01:19

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:по очікуванням, можемо отримати локальний відкат на наступному тижні, із супротиву розглядую трендову в р-ні 10,5-10,6к і рівень 11125, ... але глобально - похід в корекцію, рівні 8к і 6к відповідно глибина оної, ... якщо глобально шукати паралелі із фондою, ріст сп500 із початку 2018 на місячному ТФ із чітким ведмежим дівером 8)

оскільки не всі розуміють, що таке ведмежий дівер, але про нього говорять, ілюстрація на прикладі сп500, дутому росту +22% (імхо, штучно втримали від кризи в кінці 2018) пора на ведмежатнік ...

Зображення


Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ.

Фундаментальный анализ и чуйка рулит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 01:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.

Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рипл шорт 0.48 чуток
и еще по 0.49
Zebra
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  #<1 ... 2049205020512052
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