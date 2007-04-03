TylerTruman_ написав:по очікуванням, можемо отримати локальний відкат на наступному тижні, із супротиву розглядую трендову в р-ні 10,5-10,6к і рівень 11125, ... але глобально - похід в корекцію, рівні 8к і 6к відповідно глибина оної, ... якщо глобально шукати паралелі із фондою, ріст сп500 із початку 2018 на місячному ТФ із чітким ведмежим дівером
оскільки не всі розуміють, що таке ведмежий дівер, але про нього говорять, ілюстрація на прикладі сп500, дутому росту +22% (імхо, штучно втримали від кризи в кінці 2018) пора на ведмежатнік ...
Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ.