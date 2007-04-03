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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2049205020512052

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 01:19

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:по очікуванням, можемо отримати локальний відкат на наступному тижні, із супротиву розглядую трендову в р-ні 10,5-10,6к і рівень 11125, ... але глобально - похід в корекцію, рівні 8к і 6к відповідно глибина оної, ... якщо глобально шукати паралелі із фондою, ріст сп500 із початку 2018 на місячному ТФ із чітким ведмежим дівером 8)

оскільки не всі розуміють, що таке ведмежий дівер, але про нього говорять, ілюстрація на прикладі сп500, дутому росту +22% (імхо, штучно втримали від кризи в кінці 2018) пора на ведмежатнік ...

Зображення


Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ.

Фундаментальный анализ и чуйка рулит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 01:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.

Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рипл шорт 0.48 чуток
и еще по 0.49
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 03:25

Zebra
Рипл неплохо взял... локальная коррекция после 40% напрашивалась... но в долгосрок стремно.... это такая непредсказумая монета котоая 2года сидела не шевелилась....хз что там на уме...
Эфир не идеально... Думаю еще до 270 сходит. я от 559 поскальпил чутка на микрокоррекции.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:03

  Zebra написав:Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ.

тулерман заносчивая молодь, кх краёв не бачил, а вот с чего ты взял шо витла ликвидировало? не все выставляют здесь отчёты о своих телодвижениях. это вам юнымтрейдурам хочется понтов и славы, а люди постарше и уж точно не глупее просто делятся иногда своими мыслями. бывает перегибает трохи палку на форуме - такой характер. общаюсь с ним в лс - всё у него нормалёк. как у всех бывают удачи-неудачи, но то шо далеко не в минусе, как и я во многом благодаря ему - эт точно...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:11

  OptiX написав:Zebra
Рипл неплохо взял... локальная коррекция после 40% напрашивалась... но в долгосрок стремно.... это такая непредсказумая монета котоая 2года сидела не шевелилась....хз что там на уме...
Эфир не идеально... Думаю еще до 270 сходит. я от 559 поскальпил чутка на микрокоррекции.

Выставил стопы в безубыток, если рипл попробует пойти выше, там буду тогда перенабирать.

Кстати, кто знает Васю BTC на youtube, тот пару дней назад признался, что его по крупному ликвидировало на 18500.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:17

  чик написав:
  Zebra написав:Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ.

тулерман заносчивая молодь, кх краёв не бачил, а вот с чего ты взял шо витла ликвидировало? не все выставляют здесь отчёты о своих телодвижениях. это вам юнымтрейдурам хочется понтов и славы, а люди постарше и уж точно не глупее просто делятся иногда своими мыслями. бывает перегибает трохи палку на форуме - такой характер. общаюсь с ним в лс - всё у него нормалёк. как у всех бывают удачи-неудачи, но то шо далеко не в минусе, как и я во многом благодаря ему - эт точно...

Vitl уже полтора года не появляется на форуме, а перед этим тоже подсел на теханализ и по самые помидоры сидел в биткоин кеш. Человек либо потерял много денег, либо личные проблемы, просто так с форума старички не уходят
Zebra
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  #<1 ... 2049205020512052
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