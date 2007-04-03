TylerTruman_ написав:по очікуванням, можемо отримати локальний відкат на наступному тижні, із супротиву розглядую трендову в р-ні 10,5-10,6к і рівень 11125, ... але глобально - похід в корекцію, рівні 8к і 6к відповідно глибина оної, ... якщо глобально шукати паралелі із фондою, ріст сп500 із початку 2018 на місячному ТФ із чітким ведмежим дівером
оскільки не всі розуміють, що таке ведмежий дівер, але про нього говорять, ілюстрація на прикладі сп500, дутому росту +22% (імхо, штучно втримали від кризи в кінці 2018) пора на ведмежатнік ...
Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ.
Zebra Рипл неплохо взял... локальная коррекция после 40% напрашивалась... но в долгосрок стремно.... это такая непредсказумая монета котоая 2года сидела не шевелилась....хз что там на уме... Эфир не идеально... Думаю еще до 270 сходит. я от 559 поскальпил чутка на микрокоррекции.
Zebra написав:Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ.
тулерман заносчивая молодь, кх краёв не бачил, а вот с чего ты взял шо витла ликвидировало? не все выставляют здесь отчёты о своих телодвижениях. это вам юнымтрейдурам хочется понтов и славы, а люди постарше и уж точно не глупее просто делятся иногда своими мыслями. бывает перегибает трохи палку на форуме - такой характер. общаюсь с ним в лс - всё у него нормалёк. как у всех бывают удачи-неудачи, но то шо далеко не в минусе, как и я во многом благодаря ему - эт точно...
OptiX написав:Zebra Рипл неплохо взял... локальная коррекция после 40% напрашивалась... но в долгосрок стремно.... это такая непредсказумая монета котоая 2года сидела не шевелилась....хз что там на уме... Эфир не идеально... Думаю еще до 270 сходит. я от 559 поскальпил чутка на микрокоррекции.
Выставил стопы в безубыток, если рипл попробует пойти выше, там буду тогда перенабирать.
Кстати, кто знает Васю BTC на youtube, тот пару дней назад признался, что его по крупному ликвидировало на 18500.
Zebra написав:Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ.
тулерман заносчивая молодь, кх краёв не бачил, а вот с чего ты взял шо витла ликвидировало? не все выставляют здесь отчёты о своих телодвижениях. это вам юнымтрейдурам хочется понтов и славы, а люди постарше и уж точно не глупее просто делятся иногда своими мыслями. бывает перегибает трохи палку на форуме - такой характер. общаюсь с ним в лс - всё у него нормалёк. как у всех бывают удачи-неудачи, но то шо далеко не в минусе, как и я во многом благодаря ему - эт точно...
Vitl уже полтора года не появляется на форуме, а перед этим тоже подсел на теханализ и по самые помидоры сидел в биткоин кеш. Человек либо потерял много денег, либо личные проблемы, просто так с форума старички не уходят
OptiX написав:Кучинелли А рост начиная с декабря 19года, если не считать пролив 18марта (из-за фонды по сути) разве это не длительно? почти год...
Вчера не было времени развёрнуто тебе ответить.Из нисходящего тренда крипторынок и биток вышел только недавно.Трендовая линия вниз от хая 2017го около 19800 через следующий хай 2019го около 13900, была пробита в районе 10 только в этом году.И то сразу делать вывод нельзя было, т к это мог быть ложный пробой.Но сейчас с уверенным ростом и взятием сопротивлений на пути, очевидно. что рынок перешёл в восходящий тренд.А вот альты развернулись ешё совсем недавно. попробивали свои нисходящие тренды.Так что вероятно, что это только начало...