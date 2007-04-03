Додано: Нед 22 лис, 2020 08:03

Zebra написав: Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ. Ну и шо, помог тебе твой теханализ? Я думаю тебя ликвидировало вслед за Vitl и КХ.

тулерман заносчивая молодь, кх краёв не бачил, а вот с чего ты взял шо витла ликвидировало? не все выставляют здесь отчёты о своих телодвижениях. это вам юнымтрейдурам хочется понтов и славы, а люди постарше и уж точно не глупее просто делятся иногда своими мыслями. бывает перегибает трохи палку на форуме - такой характер. общаюсь с ним в лс - всё у него нормалёк. как у всех бывают удачи-неудачи, но то шо далеко не в минусе, как и я во многом благодаря ему - эт точно...