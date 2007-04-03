Zebra написав:С ростом цены битка выросли комиссии за переводы, вот и отпала неожиданно надобность в битке.
Ежедневное количество транзакций находится на уровне 2017 и 2019 года. А должен быть гиперболический рост для туземуна.
на момент написания там было всего 353 транзакции. а ведь совсем недавно было более 200К и в прошлые года такие очереди рассасывалось месяцами. Кстати часто рост сопровождается забиванием пула нереальным количеством транз и видимо не случайно. Ну и то, что было несколько форков в прошлые годы для улучшения ситуации начали делать свое дело.
Zebra написав:С ростом цены битка выросли комиссии за переводы, вот и отпала неожиданно надобность в битке.
Ежедневное количество транзакций находится на уровне 2017 и 2019 года. А должен быть гиперболический рост для туземуна.
на момент написания там было всего 353 транзакции. а ведь совсем недавно было более 200К и в прошлые года такие очереди рассасывалось месяцами. Кстати часто рост сопровождается забиванием пула нереальным количеством транз и видимо не случайно. Ну и то, что было несколько форков в прошлые годы для улучшения ситуации начали делать свое дело.
Мемпул - это да, часто был манипулируемый инструмент. Но я все же думаю, что нужно смотреть на количество транзакций в сети. Оно говорит о том, что гиперинтереса к битку больше не наблюдается, он набрал свою аудиторию. Был недооценен, подрос малость, но это НЕ ТУЗЕМУН, скорее шорт-сквиз + коррекция спрос-предложение после халвинга + PayPal.