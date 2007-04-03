RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2051205220532054>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:19

  Kriptogedon написав:Видели сколько транзакций в очереди?! Какое-то нереальное происходит.
https://bitaps.com/

С ростом цены битка выросли комиссии за переводы, вот и отпала неожиданно надобность в битке.

Ежедневное количество транзакций находится на уровне 2017 и 2019 года. А должен быть гиперболический рост для туземуна.

Оттуземунят многих, уверовавших в туземун :mrgreen:

https://www.blockchain.com/charts/n-transactions

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:С ростом цены битка выросли комиссии за переводы, вот и отпала неожиданно надобность в битке.

Ежедневное количество транзакций находится на уровне 2017 и 2019 года. А должен быть гиперболический рост для туземуна.

на момент написания там было всего 353 транзакции.
а ведь совсем недавно было более 200К и в прошлые года такие очереди рассасывалось месяцами.
Кстати часто рост сопровождается забиванием пула нереальным количеством транз и видимо не случайно.
Ну и то, что было несколько форков в прошлые годы для улучшения ситуации начали делать свое дело.
Kriptogedon
 
Повідомлень: 52
З нами з: 18.09.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:30

  Kriptogedon написав:
  Zebra написав:С ростом цены битка выросли комиссии за переводы, вот и отпала неожиданно надобность в битке.

Ежедневное количество транзакций находится на уровне 2017 и 2019 года. А должен быть гиперболический рост для туземуна.

на момент написания там было всего 353 транзакции.
а ведь совсем недавно было более 200К и в прошлые года такие очереди рассасывалось месяцами.
Кстати часто рост сопровождается забиванием пула нереальным количеством транз и видимо не случайно.
Ну и то, что было несколько форков в прошлые годы для улучшения ситуации начали делать свое дело.

Мемпул - это да, часто был манипулируемый инструмент. Но я все же думаю, что нужно смотреть на количество транзакций в сети. Оно говорит о том, что гиперинтереса к битку больше не наблюдается, он набрал свою аудиторию. Был недооценен, подрос малость, но это НЕ ТУЗЕМУН, скорее шорт-сквиз + коррекция спрос-предложение после халвинга + PayPal.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас справедливая цена битка в районе 14к-15к
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:45

  Zebra написав:Vitl уже полтора года не появляется на форуме

  чик написав:никуда он не ушёл

Вот что значит удачная покупка ... итальянского кашемирового свитера :wink:
Igneus
 
Повідомлень: 813
З нами з: 29.08.18
Подякував: 341 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:51

  Igneus написав:
  Zebra написав:Vitl уже полтора года не появляется на форуме

  чик написав:никуда он не ушёл

Вот что значит удачная покупка ... итальянского кашемирового свитера :wink:

Аватар говорит о многом...оба
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 30.11.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:05

  Кучинелли написав:Аватар говорит о многом...оба

И что, оба ни капельки, даже общаясь друг с другом о фундаментальных тенденциях на рынке криптовалют? :wink:
Igneus
 
Повідомлень: 813
З нами з: 29.08.18
Подякував: 341 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Долгожданная коррекция состоялась и теперь ждем овер20к?
Слабовато конечно...
OptiX
 
Повідомлень: 162
З нами з: 13.09.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:16

  Zebra написав:, я все же думаю, что нужно смотреть на количество транзакций в сети. Оно говорит о том, что гиперинтереса к битку больше не наблюдается,,

может они на бирже покупают, поэтому и транзакций нет
J
 
Повідомлень: 5012
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  OptiX написав:Долгожданная коррекция состоялась и теперь ждем овер20к?
Слабовато конечно..

Если это не прелюдия ко второй а то и третьей коррекции))
Kriptogedon
 
Повідомлень: 52
З нами з: 18.09.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2051205220532054>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovan_prm і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6819, 6820, 6821
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
68207 194413092
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лис, 2020 14:26
холява
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7288 1680170
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 49898
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ШІкономія (9)
22.11.2020 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.