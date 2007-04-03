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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:20
J написав: Zebra написав:
, я все же думаю, что нужно смотреть на количество транзакций в сети. Оно говорит о том, что гиперинтереса к битку больше не наблюдается,,
может они на бирже покупают, поэтому и транзакций нет
Они и раньше на биржах покупали
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Zebra
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