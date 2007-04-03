|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:20
J написав: Zebra написав:
, я все же думаю, что нужно смотреть на количество транзакций в сети. Оно говорит о том, что гиперинтереса к битку больше не наблюдается,,
может они на бирже покупают, поэтому и транзакций нет
Они и раньше на биржах покупали
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9205
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 1596 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:40
помнится тогда биржи прекращали регистрации новых юзеров
-
J
-
-
- Повідомлень: 5013
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|68212
|194414503
|
|
|7288
|1680204
|
П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ
|
|38
|49898
|
|