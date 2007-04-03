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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:20
J написав: Zebra написав:
, я все же думаю, что нужно смотреть на количество транзакций в сети. Оно говорит о том, что гиперинтереса к битку больше не наблюдается,,
может они на бирже покупают, поэтому и транзакций нет
Они и раньше на биржах покупали
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Zebra
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Додано: Нед 22 лис, 2020 14:40
помнится тогда биржи прекращали регистрации новых юзеров
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:19
OptiX написав:
Долгожданная коррекция состоялась и теперь ждем овер20к?
Слабовато конечно...
Коррекцией это даже язык не поворачивается назвать.Даже до 023 уровня не дошли,как до горы раком,не говоря уже об идеале сходить в район 038,но по ажиатажу сейчас-це синку фантастика! Хотя я уже писал,если бы свечой запилили в район 05,многие бы просто укакались что называется
Но рано еще такие номера выписывать,бо хомяки разбегутся совсем и навсегда
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osafly
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:57
Zebra написав:
Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.
Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.
Успел забрать пролив? Снова 550 и похоже идем на 600 с такими темпами
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OptiX
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Додано: Нед 22 лис, 2020 19:03
osafly написав: OptiX написав:
Долгожданная коррекция состоялась и теперь ждем овер20к?
Слабовато конечно...
Коррекцией это даже язык не поворачивается назвать.Даже до 023 уровня не дошли,как до горы раком,не говоря уже об идеале сходить в район 038,но по ажиатажу сейчас-це синку фантастика! Хотя я уже писал,если бы свечой запилили в район 05,многие бы просто укакались что называется
Но рано еще такие номера выписывать,бо хомяки разбегутся совсем и навсегда
То, что счас , похоже на 4ю волну. плоскость.Ниже 17 как бы не должно ходить. если это верно.И если верно, то альты могут опять рвануть ещё выше.
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Кучинелли
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