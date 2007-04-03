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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2051205220532054

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 174
1) дно вже було пройдено
29%
50
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:20

  J написав:
  Zebra написав:, я все же думаю, что нужно смотреть на количество транзакций в сети. Оно говорит о том, что гиперинтереса к битку больше не наблюдается,,

может они на бирже покупают, поэтому и транзакций нет

Они и раньше на биржах покупали
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:40

помнится тогда биржи прекращали регистрации новых юзеров
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:19

  OptiX написав:Долгожданная коррекция состоялась и теперь ждем овер20к?
Слабовато конечно...


Коррекцией это даже язык не поворачивается назвать.Даже до 023 уровня не дошли,как до горы раком,не говоря уже об идеале сходить в район 038,но по ажиатажу сейчас-це синку фантастика! Хотя я уже писал,если бы свечой запилили в район 05,многие бы просто укакались что называется :mrgreen: Но рано еще такие номера выписывать,бо хомяки разбегутся совсем и навсегда
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:57

  Zebra написав:Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.

Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.

Успел забрать пролив? Снова 550 и похоже идем на 600 с такими темпами
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:59

  Igneus написав:
  Кучинелли написав:Аватар говорит о многом...оба

И что, оба ни капельки, даже общаясь друг с другом о фундаментальных тенденциях на рынке криптовалют? :wink:


Аллен Карр.вы человек грамотный. поймёте.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:03

  osafly написав:
  OptiX написав:Долгожданная коррекция состоялась и теперь ждем овер20к?
Слабовато конечно...


Коррекцией это даже язык не поворачивается назвать.Даже до 023 уровня не дошли,как до горы раком,не говоря уже об идеале сходить в район 038,но по ажиатажу сейчас-це синку фантастика! Хотя я уже писал,если бы свечой запилили в район 05,многие бы просто укакались что называется :mrgreen: Но рано еще такие номера выписывать,бо хомяки разбегутся совсем и навсегда


То, что счас , похоже на 4ю волну. плоскость.Ниже 17 как бы не должно ходить. если это верно.И если верно, то альты могут опять рвануть ещё выше.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:42

  Кучинелли написав:,

То, что счас , похоже на 4ю волну. плоскость.Ниже 17 как бы не должно ходить. если это верно.И если верно, то альты могут опять рвануть ещё выше.

а сколько там всего волн ?
J
 
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