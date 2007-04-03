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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:48
J написав: Кучинелли написав:
,
То, что счас , похоже на 4ю волну. плоскость.Ниже 17 как бы не должно ходить. если это верно.И если верно, то альты могут опять рвануть ещё выше.
а сколько там всего волн ?
В д сл 5.Но бывает очень больш разнообр вариантов.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 12:52
Zebra написав: Zebra написав:
Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.
Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.
576
среднее 563,5
595
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