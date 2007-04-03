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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2052205320542055

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 176
1) дно вже було пройдено
30%
52
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:48

  J написав:
  Кучинелли написав:,

То, что счас , похоже на 4ю волну. плоскость.Ниже 17 как бы не должно ходить. если это верно.И если верно, то альты могут опять рвануть ещё выше.

а сколько там всего волн ?

В д сл 5.Но бывает очень больш разнообр вариантов.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:52

  Zebra написав:
  Zebra написав:Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.

Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.

576

среднее 563,5


595 :)
Кучинелли
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