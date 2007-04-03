Додано: Пон 23 лис, 2020 13:56

В любом случае все понимают, что BTC или в этом году или в следующем должен превысить предыдущие хаи в 20к. И только тогда хомяки пойдут покупать массово крипту (завтра же будет только дороже). И чем выше будет цена, тем больше жадных прокатят на падающем рынке.

Сливать (шортить) сейчас конечно можно, но это очень опасно на растущем рынке. Коррекция напрашивается, но больше похоже на то, что будем расти и входим в фазу энтузиазма. СМИ пока в большинстве своём обходят стороной криптовалюты. Есть небольшой процент что упадем до 10к и ниже, но это маловероятно.

И что интересно, кто помнит в 2017 году росли также в ноябре-декабре, а в 2018 в январе уже начался медвежий рынок. Совпадение?