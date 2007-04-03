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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:48
J написав: Кучинелли написав:
,
То, что счас , похоже на 4ю волну. плоскость.Ниже 17 как бы не должно ходить. если это верно.И если верно, то альты могут опять рвануть ещё выше.
а сколько там всего волн ?
В д сл 5.Но бывает очень больш разнообр вариантов.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 12:52
Zebra написав: Zebra написав:
Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.
Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:56
В любом случае все понимают, что BTC или в этом году или в следующем должен превысить предыдущие хаи в 20к. И только тогда хомяки пойдут покупать массово крипту (завтра же будет только дороже). И чем выше будет цена, тем больше жадных прокатят на падающем рынке.
Сливать (шортить) сейчас конечно можно, но это очень опасно на растущем рынке. Коррекция напрашивается, но больше похоже на то, что будем расти и входим в фазу энтузиазма. СМИ пока в большинстве своём обходят стороной криптовалюты. Есть небольшой процент что упадем до 10к и ниже, но это маловероятно.
И что интересно, кто помнит в 2017 году росли также в ноябре-декабре, а в 2018 в январе уже начался медвежий рынок. Совпадение?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:16
Patr1ot написав:
В любом случае все понимают, что BTC или в этом году или в следующем должен превысить предыдущие хаи в 20к. И только тогда хомяки пойдут покупать массово крипту (завтра же будет только дороже). И чем выше будет цена, тем больше жадных прокатят на падающем рынке.
Сливать (шортить) сейчас конечно можно, но это очень опасно на растущем рынке. Коррекция напрашивается, но больше похоже на то, что будем расти и входим в фазу энтузиазма. СМИ пока в большинстве своём обходят стороной криптовалюты. Есть небольшой процент что упадем до 10к и ниже, но это маловероятно.
И что интересно, кто помнит в 2017 году росли также в ноябре-декабре, а в 2018 в январе уже начался медвежий рынок. Совпадение?
Еще 2 месяца назад тут на ветке каждый первый прочил битку падение ниже 10к, но как все ловко перевернулись, когда мой прогноз движения в сторону 20к сбылся.
Шортить было тогда опасно, а сейчас не опасно. Ниже 10к уже забудьте, биток вернется на 15к.
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Zebra
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:40
Zebra написав: Patr1ot написав:
В любом случае все понимают, что BTC или в этом году или в следующем должен превысить предыдущие хаи в 20к. И только тогда хомяки пойдут покупать массово крипту (завтра же будет только дороже). И чем выше будет цена, тем больше жадных прокатят на падающем рынке.
Сливать (шортить) сейчас конечно можно, но это очень опасно на растущем рынке. Коррекция напрашивается, но больше похоже на то, что будем расти и входим в фазу энтузиазма. СМИ пока в большинстве своём обходят стороной криптовалюты. Есть небольшой процент что упадем до 10к и ниже, но это маловероятно.
И что интересно, кто помнит в 2017 году росли также в ноябре-декабре, а в 2018 в январе уже начался медвежий рынок. Совпадение?
Еще 2 месяца назад тут на ветке каждый первый прочил битку падение ниже 10к, но как все ловко перевернулись, когда мой прогноз движения в сторону 20к сбылся.
Шортить было тогда опасно, а сейчас не опасно. Ниже 10к уже забудьте, биток вернется на 15к.
Когда по Вашему перейдем отметку в 20к. И будет ли до этого момента сильная коррекция?
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Patr1ot
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:50
Patr1ot написав: Zebra написав: Patr1ot написав:
В любом случае все понимают, что BTC или в этом году или в следующем должен превысить предыдущие хаи в 20к. И только тогда хомяки пойдут покупать массово крипту (завтра же будет только дороже). И чем выше будет цена, тем больше жадных прокатят на падающем рынке.
Сливать (шортить) сейчас конечно можно, но это очень опасно на растущем рынке. Коррекция напрашивается, но больше похоже на то, что будем расти и входим в фазу энтузиазма. СМИ пока в большинстве своём обходят стороной криптовалюты. Есть небольшой процент что упадем до 10к и ниже, но это маловероятно.
И что интересно, кто помнит в 2017 году росли также в ноябре-декабре, а в 2018 в январе уже начался медвежий рынок. Совпадение?
Еще 2 месяца назад тут на ветке каждый первый прочил битку падение ниже 10к, но как все ловко перевернулись, когда мой прогноз движения в сторону 20к сбылся.
Шортить было тогда опасно, а сейчас не опасно. Ниже 10к уже забудьте, биток вернется на 15к.
Когда по Вашему перейдем отметку в 20к. И будет ли до этого момента сильная коррекция?
Поход в сторону 20к ещё не означает взятие и закрепление за 20к.
Фундаментальные идеи почему биток должен был сходить в сторону 20к и почему ему не светит дальнейший туземун озвучивал.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:01
кто хотел сдыхаться от рипла шо то молчат в тряпочку. сам потрохи сливаю, но вже жалко, бо появились прогнозы 1-2-3...
Востаннє редагувалось чик
в Пон 23 лис, 2020 16:10, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:09
Zebra написав: Zebra написав:
Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.
Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.
576
среднее 563,5
601
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:10
Zebra написав: Zebra написав:
Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.
Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.
576
среднее 563,5
Где тейк стоит? 607 уже
Что-то я смотрю, альтсезон в разгаре, могут и на 800-1000 затянуть...
Давно хочу его шортануть но что-то не вижу откуда...
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OptiX
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:16
OptiX написав: Zebra написав: Zebra написав:
Эфир 551 первый пробный шорт лесенкой до 750 с шагом 25.
Комфортная уверенность, что это обычный шорт сквиз.
576
среднее 563,5
Где тейк стоит? 607 уже
Что-то я смотрю, альтсезон в разгаре, могут и на 800-1000 затянуть...
Давно хочу его шортануть но что-то не вижу откуда...
Тейк 490 буду закрывать
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Zebra
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