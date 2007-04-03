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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2053205420552056

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 176
1) дно вже було пройдено
30%
52
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что это такие проскальзывания по битку..18700+ было...Пока страницу перезарузил,за пару секунд 18350,я подумал глюк какой то...Перезагрузил снова...Действительно.Почти 400$ за несколько секунд...Льют знатно..Кто то таким вот неосторожным объемом,отправил рынок в краткосрочный нокдаун.Кто только это все откупает на таких то уровнях???Вот в чем вопрос! Коррекция сдается мне не за горами.И будет ая-я-й!Не успеем и глазом моргнуть!Острожнее!
И альта ростет,я бы сказал выборочно..Рипл-Ада-Эфир-Лайт на коне...Остальное-рост довольно посредственный и весьма плавный! ЕOS падла...слов подобрать не могу :lol: Рипл кстати,как и Чик-сливаю помаленьку.Ну его нафиг.Хай ростет дальше,без меня.Чуток оставил,может до 0.8 дорастет +- Нет-продам сразу по чем будет. Чуть ли не 2 года быть инвестором-ну их на ... такие монеты!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:28

  osafly написав:Чуть ли не 2 года быть инвестором

па 0.423 брал. думал фсё, а витл учил - бери альты из топ10, не торгуй в минус и жди нужную цену - она придёт... пока продал токо пятую часть - жаба давит, а вдруг таки 1-2-3 :mrgreen:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Риппл-ракета?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:55

  чик написав:кто хотел сдыхаться от рипла шо то молчат в тряпочку. сам потрохи сливаю, но вже жалко, бо появились прогнозы 1-2-3...

Я хотел. Но мне до безубытка еще расти и расти. Поэтому просто пока с недоумением наблюдаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:09

  airmax78 написав:
  чик написав:кто хотел сдыхаться от рипла шо то молчат в тряпочку. сам потрохи сливаю, но вже жалко, бо появились прогнозы 1-2-3...

Я хотел. Но мне до безубытка еще расти и расти. Поэтому просто пока с недоумением наблюдаю.

У вас появился шанс за счет вертолетных денег от институциональных инвесторов вернуть свое ...
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:55

  чик написав:
  osafly написав:Чуть ли не 2 года быть инвестором

па 0.423 брал. думал фсё, а витл учил - бери альты из топ10, не торгуй в минус и жди нужную цену - она придёт... пока продал токо пятую часть - жаба давит, а вдруг таки 1-2-3 :mrgreen:

а если альта из топ10 через какое-то время вылетает из топ10 надо продолжать ждать нужную цену?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:05

  J написав:
  чик написав:
  osafly написав:Чуть ли не 2 года быть инвестором

па 0.423 брал. думал фсё, а витл учил - бери альты из топ10, не торгуй в минус и жди нужную цену - она придёт... пока продал токо пятую часть - жаба давит, а вдруг таки 1-2-3 :mrgreen:

а если альта из топ10 через какое-то время вылетает из топ10 надо продолжать ждать нужную цену?

Vitl если мне не изменяет память по 600-800 баксов нахватался тогда Биткоин Кеша. Советчик епт.
Zebra
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  #<1 ... 2053205420552056
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