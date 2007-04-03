Додано: Пон 23 лис, 2020 16:18

А что это такие проскальзывания по битку..18700+ было...Пока страницу перезарузил,за пару секунд 18350,я подумал глюк какой то...Перезагрузил снова...Действительно.Почти 400$ за несколько секунд...Льют знатно..Кто то таким вот неосторожным объемом,отправил рынок в краткосрочный нокдаун.Кто только это все откупает на таких то уровнях???Вот в чем вопрос! Коррекция сдается мне не за горами.И будет ая-я-й!Не успеем и глазом моргнуть!Острожнее!И альта ростет,я бы сказал выборочно..Рипл-Ада-Эфир-Лайт на коне...Остальное-рост довольно посредственный и весьма плавный! ЕOS падла...слов подобрать не могуРипл кстати,как и Чик-сливаю помаленьку.Ну его нафиг.Хай ростет дальше,без меня.Чуток оставил,может до 0.8 дорастет +- Нет-продам сразу по чем будет. Чуть ли не 2 года быть инвестором-ну их на ... такие монеты!