Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:18
А что это такие проскальзывания по битку..18700+ было...Пока страницу перезарузил,за пару секунд 18350,я подумал глюк какой то...Перезагрузил снова...Действительно.Почти 400$ за несколько секунд...Льют знатно..Кто то таким вот неосторожным объемом,отправил рынок в краткосрочный нокдаун.Кто только это все откупает на таких то уровнях???Вот в чем вопрос! Коррекция сдается мне не за горами.И будет ая-я-й!Не успеем и глазом моргнуть!Острожнее!
И альта ростет,я бы сказал выборочно..Рипл-Ада-Эфир-Лайт на коне...Остальное-рост довольно посредственный и весьма плавный! ЕOS падла...слов подобрать не могу
Рипл кстати,как и Чик-сливаю помаленьку.Ну его нафиг.Хай ростет дальше,без меня.Чуток оставил,может до 0.8 дорастет +- Нет-продам сразу по чем будет. Чуть ли не 2 года быть инвестором-ну их на ... такие монеты!
osafly
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:28
osafly написав:
Чуть ли не 2 года быть инвестором
па 0.423 брал. думал фсё, а витл учил - бери альты из топ10, не торгуй в минус и жди нужную цену - она придёт... пока продал токо пятую часть - жаба давит, а вдруг таки 1-2-3
а шо делать?
чик
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:49
Риппл-ракета?
airmax78
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:55
чик написав:
кто хотел сдыхаться от рипла шо то молчат в тряпочку. сам потрохи сливаю, но вже жалко, бо появились прогнозы 1-2-3...
Я хотел. Но мне до безубытка еще расти и расти. Поэтому просто пока с недоумением наблюдаю.
airmax78
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:09
airmax78 написав: чик написав:
кто хотел сдыхаться от рипла шо то молчат в тряпочку. сам потрохи сливаю, но вже жалко, бо появились прогнозы 1-2-3...
Я хотел. Но мне до безубытка еще расти и расти. Поэтому просто пока с недоумением наблюдаю.
У вас появился шанс за счет вертолетных денег от институциональных инвесторов вернуть свое ...
Zebra
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:55
чик написав: osafly написав:
Чуть ли не 2 года быть инвестором
па 0.423 брал. думал фсё, а витл учил - бери альты из топ10, не торгуй в минус и жди нужную цену - она придёт... пока продал токо пятую часть - жаба давит, а вдруг таки 1-2-3
а если альта из топ10 через какое-то время вылетает из топ10 надо продолжать ждать нужную цену?
J
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:05
J написав: чик написав: osafly написав:
Чуть ли не 2 года быть инвестором
па 0.423 брал. думал фсё, а витл учил - бери альты из топ10, не торгуй в минус и жди нужную цену - она придёт... пока продал токо пятую часть - жаба давит, а вдруг таки 1-2-3
а если альта из топ10 через какое-то время вылетает из топ10 надо продолжать ждать нужную цену?
Vitl если мне не изменяет память по 600-800 баксов нахватался тогда Биткоин Кеша. Советчик епт.
Zebra
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