А что это такие проскальзывания по битку..18700+ было...Пока страницу перезарузил,за пару секунд 18350,я подумал глюк какой то...Перезагрузил снова...Действительно.Почти 400$ за несколько секунд...Льют знатно..Кто то таким вот неосторожным объемом,отправил рынок в краткосрочный нокдаун.Кто только это все откупает на таких то уровнях???Вот в чем вопрос! Коррекция сдается мне не за горами.И будет ая-я-й!Не успеем и глазом моргнуть!Острожнее! И альта ростет,я бы сказал выборочно..Рипл-Ада-Эфир-Лайт на коне...Остальное-рост довольно посредственный и весьма плавный! ЕOS падла...слов подобрать не могу Рипл кстати,как и Чик-сливаю помаленьку.Ну его нафиг.Хай ростет дальше,без меня.Чуток оставил,может до 0.8 дорастет +- Нет-продам сразу по чем будет. Чуть ли не 2 года быть инвестором-ну их на ... такие монеты!
чик написав:кто хотел сдыхаться от рипла шо то молчат в тряпочку. сам потрохи сливаю, но вже жалко, бо появились прогнозы 1-2-3...
Я хотел. Но мне до безубытка еще расти и расти. Поэтому просто пока с недоумением наблюдаю.
У вас появился шанс за счет вертолетных денег от институциональных инвесторов вернуть свое ...
Я уже давно вернул. У меня просадка только по рипплу - но она прибылью по эфиру и биткоину давно была закрыта. А сейчас каждый день смотрю и удивляюсь: кому это г0вно в принципе нужно? Тем более по 2.5 раза выросшей цене.
airmax78 написав:Я уже давно вернул. У меня просадка только по рипплу - но она прибылью по эфиру и биткоину давно была закрыта. А сейчас каждый день смотрю и удивляюсь: кому это г0вно в принципе нужно? Тем более по 2.5 раза выросшей цене.
па 0.423 брал. думал фсё, а витл учил - бери альты из топ10, не торгуй в минус и жди нужную цену - она придёт... пока продал токо пятую часть - жаба давит, а вдруг таки 1-2-3
У меня средняя была где то 0.34+-,я потом еще добирал там чего то на низах по 0.17,но не высчитывал среднюю..Махнул на него рукой.Продал %70 на текущий момент.Какой там 2-3$,если 0.8-0.9 увидим,будет за счастье.Но я это счастье ждать не готов.Хватит.Никогда не жалею о недополученном,тут-так тем более.Угораздило!Планирую остатки слить в районе 0.6-0.69,чисто для прикола поставлю сотню на 0.8-на этом крапка! Я манал эти девичьи ожидания.Топоры-не летают,они не птицы! Раз в год(а в нашем случае два) и палка стреляет-это точно.
У меня теперь другая забота- EOS такой ж топор как и рипл..Жду!Монета с лучшим(как многие пишут) блокчейном чем у Эфира-плетется уже почти скоро год в хвосте топ! Должны ее пампануть рано или поздно.Ну не верю что не полетит,если уж рипл раздуплился...