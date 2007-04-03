Додано: Пон 23 лис, 2020 22:18

чик написав: osafly написав: Чуть ли не 2 года быть инвестором Чуть ли не 2 года быть инвестором

па 0.423 брал. думал фсё, а витл учил - бери альты из топ10, не торгуй в минус и жди нужную цену - она придёт... пока продал токо пятую часть - жаба давит, а вдруг таки 1-2-3 па 0.423 брал. думал фсё, а витл учил - бери альты из топ10, не торгуй в минус и жди нужную цену - она придёт... пока продал токо пятую часть - жаба давит, а вдруг таки 1-2-3

У меня средняя была где то 0.34+-,я потом еще добирал там чего то на низах по 0.17,но не высчитывал среднюю..Махнул на него рукой.Продал %70 на текущий момент.Какой там 2-3$,если 0.8-0.9 увидим,будет за счастье.Но я это счастье ждать не готов.Хватит.Никогда не жалею о недополученном,тут-так тем более.Угораздило!Планирую остатки слить в районе 0.6-0.69,чисто для прикола поставлю сотню на 0.8-на этом крапка! Я манал эти девичьи ожидания.Топоры-не летают,они не птицы! Раз в год(а в нашем случае два) и палка стреляет-это точно.У меня теперь другая забота- EOS такой ж топор как и рипл..Жду!Монета с лучшим(как многие пишут) блокчейном чем у Эфира-плетется уже почти скоро год в хвосте топ! Должны ее пампануть рано или поздно.Ну не верю что не полетит,если уж рипл раздуплился...