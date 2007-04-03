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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:36
Чтобы память не подводила кое кого, ему лучше о своих"подвигах" позаботится.Чё никто из восторженно бросавших чепчики не видит как Зебра вас за глупцов держит.Может вам это импонирует ими быть и слушать бред.Вот, например.
Чт 12 ноя, 2020 23:39
p.s. я решил взять шорт от 16165 на ночь на пол котлеты с коротким стопом на 16350, сомнения возникли по динамике и объемам, 50/50 - поход вверх может немного задержаться и для начала нужно нарисовать что то типа бычьего флага.
Пт 13 ноя, 2020 10:43
Шорт держу, 16400 сопротивлялся, наблюдаю.
Смотрим график БФ и видим, что ночью цена была 16438.Стопа уже давно как нету. а он держит.Для лохов.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:43
Меня удивляет заявление. что в полосатой рубашке с продырявленными сзади шортами чувак тут 3 года даёт прогнозы точняком и зарабатывает.Да посмотреть, так одни убытки и промахи.Я точно помню, что у него была ликвидация по шорту, причём крупная.Очевидно, что такие потери пошатнули психику и он пытается практически всех реально более удачных трейдеров потроллить.И КХ и Трумен и Витл.К сожалению эти люди ушли по простой причине - на ветке нет пользы для них.а тратить своё время в пустоту нет смысла.
Ну вот выборка с 2019 года когда биток рос до 14000 и комменты Зебры по ходу.там и плевания Аирмакса и Осафлая на тупые прогнозы.Смешно почитать героя.
Пт 10 май, 2019 11:47
Vitaka писал(а):Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?
Все те что тогда октрыл на удачу, закрыл в ноль или с минимальной прибылью в диапазоне неделя. Сейчас открывал новые и сижу в просадке
Пн 13 май, 2019 23:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Первый шорт в районе 7800 неудачно закрылся по стопу. Будем думать.
Пн 13 май, 2019 23:44
Vitl писал(а):Следующий уровень 8300.
Пт 17 май, 2019 13:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Фиксанулся, +9% к депо в общем, вывожу шерсть хомяков, остальными играем дальше. Биток выше 4500 не брать. Ждите.
Вт 21 май, 2019 22:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
район 9000 - мое ИМХО, там устроят грандиозный слив и пойдет биток на коррекцию.
Ср 29 май, 2019 23:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Июнь будет месяцем коррекции битка.
Вт 04 июн, 2019 20:50
osafly писал(а):
Zebra писал(а):4500 - не более.
Zebra,Вы в кэше и будете ждать 4500??Не верю что будете без дела сидеть неизвестно сколько..
Покупать дешевле чем в 2 раза от максимум смысла вообще никакого нет. Мне тоже самое говорили и в 2017 и 2018 году - типа сидишь в кеше на процентиках, а поезд уходит А цена рухнула с 20 000 до 3150, в 6 раз.
Те кто сейчас запрыгивают в биткоин, просто реально камикадзе. Я еще понимаю по 5500-6000 кто то начнет откупаться, но брать по 7800 - СМЫСЛ??? Цена еще будет падать. Вверх шли без коррекции, значит сильнее упадем.
Осафлай Сб 15 июн, 2019 21:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Разговоры о коррекции на 4500,5000 и даже 6000-оказались из разряда бреда.Вывел сегодня большую часть фиата- и послал все нах...Не вижу смысла "морозить" средства,дожидаясь непонятно чего..Входить на бесконечно растущий рынок с минимальными объемами торгов-желания и уверенности нет.Дальше-криптоана...низм без меня.Да здравствует лето.
Сб 22 июн, 2019 15:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мда, даже не думал, что все настолько запущено.
В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.
Аирмакс Ср 26 июн, 2019 21:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Окуеть. 13.5... Па 7.8 надо было брать на все.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:59
Ну и где мой прогноз 2019 о том, что кто ждет $4500, тот дождется - не сбылся? Март 2020 - у кого стояли ведерки, тот откупился. Я лично по 5050 брал 6 штучек, потому что не сидел как Vitl в монетах из топ-10 в просадке, а имел фиат и готовился к сливу.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:05
По поводу ликвидаций вообще фантазии, риск был в 2017 потерять первый депозит $4000 когда взял шорт на 5200 - зеленым был.
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Zebra
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:46
Zebra
каждый помнит, шо ему удобно. жаль удалил, а подделками не займаюсь. точно помню за 3-4 дня до пампа витл писал, шо взял на крупную сумму бсв па 80, когда многие биржи его делистили, патаму что долго изучал монету и продавал потом па 400...
а шо делать?
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чик
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:53
чик написав:Zebra
каждый помнит, шо ему удобно. жаль удалил, а подделками не займаюсь. точно помню за 3-4 дня до пампа витл писал, шо взял на крупную сумму бсв па 80, когда многие биржи его делистили, патаму что долго изучал монету и продавал потом па 400...
Параллельно с этим Vitl эфир брал по 400 и сидел в просадке, когда я весь 2018 год уверял, что эфир будет по 100 баксов, а биток по 3000-4000.
Сам тогда эфир ниже 100 набрал, и по 140 и по 160 слил.
Еще год назад неоднократно говорил, что эфир пойдет на глобальную коррекцию к битку и доллару до 500-600, и оптимистичный сценарий вплоть до 700-800.
По риплу недооценил, думал такой старый скам уже максимум 40 центов при походе битка до 20к покажет.
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Zebra
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:57
Zebra написав:
Сам тогда эфир ниже 100 набрал, и по 140 и по 160 слил.
эт помню, сам набрал эфира па 200-300 сча продаю не спеша...
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чик
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Додано: Вів 24 лис, 2020 00:13
osafly написав:
Раз в год(а в нашем случае два) и палка стреляет-это точно.
мне альты погоды не делают. у меня их мало - рипл, эфир, зек и лайт = можно поиграться. в основном в битке, самый дорогой па 14, пока всё не слил - наблюдаю и от нефиг делать иногда торгую по мелочи. шо то разоткровенничался на почве рипла
уходя-ухожу... пользы от меня здесь 0.
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чик
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