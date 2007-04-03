Додано: Пон 23 лис, 2020 22:43

Меня удивляет заявление. что в полосатой рубашке с продырявленными сзади шортами чувак тут 3 года даёт прогнозы точняком и зарабатывает.Да посмотреть, так одни убытки и промахи.Я точно помню, что у него была ликвидация по шорту, причём крупная.Очевидно, что такие потери пошатнули психику и он пытается практически всех реально более удачных трейдеров потроллить.И КХ и Трумен и Витл.К сожалению эти люди ушли по простой причине - на ветке нет пользы для них.а тратить своё время в пустоту нет смысла.

Ну вот выборка с 2019 года когда биток рос до 14000 и комменты Зебры по ходу.там и плевания Аирмакса и Осафлая на тупые прогнозы.Смешно почитать героя.

Пт 10 май, 2019 11:47

Vitaka писал(а):Зебра, открытые позиции остались? ЕТН/ВТС и др? Какие мысли?



Все те что тогда октрыл на удачу, закрыл в ноль или с минимальной прибылью в диапазоне неделя. Сейчас открывал новые и сижу в просадке





Пн 13 май, 2019 23:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Первый шорт в районе 7800 неудачно закрылся по стопу. Будем думать.

Пн 13 май, 2019 23:44

Vitl писал(а):Следующий уровень 8300.

Пт 17 май, 2019 13:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Фиксанулся, +9% к депо в общем, вывожу шерсть хомяков, остальными играем дальше. Биток выше 4500 не брать. Ждите.

Вт 21 май, 2019 22:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

район 9000 - мое ИМХО, там устроят грандиозный слив и пойдет биток на коррекцию.

Ср 29 май, 2019 23:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Июнь будет месяцем коррекции битка.

Вт 04 июн, 2019 20:50

osafly писал(а):

Zebra писал(а):4500 - не более.



Zebra,Вы в кэше и будете ждать 4500??Не верю что будете без дела сидеть неизвестно сколько..



Покупать дешевле чем в 2 раза от максимум смысла вообще никакого нет. Мне тоже самое говорили и в 2017 и 2018 году - типа сидишь в кеше на процентиках, а поезд уходит А цена рухнула с 20 000 до 3150, в 6 раз.



Те кто сейчас запрыгивают в биткоин, просто реально камикадзе. Я еще понимаю по 5500-6000 кто то начнет откупаться, но брать по 7800 - СМЫСЛ??? Цена еще будет падать. Вверх шли без коррекции, значит сильнее упадем.

Осафлай Сб 15 июн, 2019 21:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Разговоры о коррекции на 4500,5000 и даже 6000-оказались из разряда бреда.Вывел сегодня большую часть фиата- и послал все нах...Не вижу смысла "морозить" средства,дожидаясь непонятно чего..Входить на бесконечно растущий рынок с минимальными объемами торгов-желания и уверенности нет.Дальше-криптоана...низм без меня.Да здравствует лето.

Сб 22 июн, 2019 15:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мда, даже не думал, что все настолько запущено.

В конце всех побреют, но можно конечно было и самому прокатиться. Излишняя осторожность помешала.

Аирмакс Ср 26 июн, 2019 21:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Окуеть. 13.5... Па 7.8 надо было брать на все.