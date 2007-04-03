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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:30
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Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:39
greenozon
200k незагорами
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:48
а дефицит монет? как купить монету если майнеры не будут майнить?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:23
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:31
Майнеры то будут майнить. Просто награда упала, а их все больше - себестоимость каждой добытой монеты уверенно растет.
Исходя из динамики прироста хешрейта, себестоимость будет расти примерно так (в скобочках - более консервативный вариант):
- конец 2020-го = 15 тыс долларов;
- конец 2021-го = 30 тыс долларов (25);
- конец 2022-го = 55 тыс долларов (40);
- конец 2023-го = 90 тыс долларов (60).
Но цена биткоина нелинейна в динамике. Бывают перехаи, бывают перелои. Перехаи, по прошлому опыту - через 12-18 месяцев после очередного халвинга, перелои - через 12 месяцев после очередного перехая.
Так что гипотетически, биток в течение года таки может стрелнуть на 100к+. Но этому должна способствовать мягкая политика ФРС, иначе цена будет болтаться около себестоимости, или даже ниже нее (провоцируя отключение неэффективного майнингового оборудования)
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