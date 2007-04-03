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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2055205620572058

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 176
1) дно вже було пройдено
30%
52
2) не нижче 3500
13%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:30

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greenozon
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greenozon

200k незагорами
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:44

  proftpd66 написав:greenozon

200k незагорами

Капитализация в $4 трлн?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:48

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:greenozon

200k незагорами

Капитализация в $4 трлн?


а дефицит монет? как купить монету если майнеры не будут майнить?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:23

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:greenozon

200k незагорами

Капитализация в $4 трлн?

"Для борьбы с последствиями коронавируса ФРС США направила в экономику вливания на $3 триллиона."
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  proftpd66 написав:
  Zebra написав:
  proftpd66 написав:greenozon

200k незагорами

Капитализация в $4 трлн?


а дефицит монет? как купить монету если майнеры не будут майнить?


Майнеры то будут майнить. Просто награда упала, а их все больше - себестоимость каждой добытой монеты уверенно растет.

Исходя из динамики прироста хешрейта, себестоимость будет расти примерно так (в скобочках - более консервативный вариант):
- конец 2020-го = 15 тыс долларов;
- конец 2021-го = 30 тыс долларов (25);
- конец 2022-го = 55 тыс долларов (40);
- конец 2023-го = 90 тыс долларов (60).

Но цена биткоина нелинейна в динамике. Бывают перехаи, бывают перелои. Перехаи, по прошлому опыту - через 12-18 месяцев после очередного халвинга, перелои - через 12 месяцев после очередного перехая.

Так что гипотетически, биток в течение года таки может стрелнуть на 100к+. Но этому должна способствовать мягкая политика ФРС, иначе цена будет болтаться около себестоимости, или даже ниже нее (провоцируя отключение неэффективного майнингового оборудования)
zРадио
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  #<1 ... 2055205620572058
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